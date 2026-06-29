Venezuela: Copa prolonga vuelos especiales por dos semanas más

Copa Airlines anunció este lunes que extenderá hasta el 15 de julio de 2026 la operación de sus vuelos especiales entre Ciudad de Panamá y Valencia, Venezuela, como una alternativa para los pasajeros que necesitan viajar entre ambos países.

La aerolínea explicó que estos vuelos se suman a la operación diaria regular que mantiene hacia Valencia, con el objetivo de facilitar la movilización de los viajeros mientras persisten las restricciones operativas en otras terminales venezolanas.

De acuerdo con el itinerario anunciado, además de los vuelos regulares CM250 y CM251, Copa continuará operando los vuelos adicionales CM603, CM605, CM447 y CM437 entre Ciudad de Panamá y Valencia hasta, al menos, el 15 de julio.

La compañía también informó que los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanecen suspendidos, una medida que seguirá vigente mientras evolucionan las condiciones operativas.

Opciones para pasajeros afectados

Copa indicó que los pasajeros con itinerarios afectados podrán acceder, bajo determinadas condiciones, a cambios de fecha, modificación del origen o destino del viaje y reembolsos sin costo. Las gestiones podrán realizarse a través de la página web de la aerolínea, su aplicación móvil, el centro de llamadas, oficinas de ventas, aeropuertos y agencias de viaje.

La aerolínea recomendó además verificar el estado del vuelo antes de acudir al aeropuerto, utilizando sus canales oficiales.