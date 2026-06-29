Venezuela: Restricciones aéreas mantienen a María Corina Machado en Panamá, denuncia la opositora

Machado aseguró que su intención era retornar a Venezuela, pero afirmó que las medidas aplicadas sobre el espacio aéreo y las advertencias a operadores logísticos han dificultado su traslado.

Ciudad de Panamá/La líder opositora venezolana María Corina Machado permanece en Panamá luego de denunciar que el gobierno de Venezuela habría implementado restricciones que le impiden regresar a su país para atender la situación de emergencia que atraviesa la nación suramericana.

Desde territorio panameño, Machado aseguró que su intención era retornar a Venezuela para acompañar y coordinar esfuerzos ciudadanos, pero afirmó que las medidas aplicadas sobre el espacio aéreo y las advertencias a operadores logísticos han dificultado su traslado.

“El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo”, manifestó la dirigente, quien calificó la situación como una medida “inconcebible” ante el contexto que enfrenta Venezuela.

Machado explicó que, aunque las autoridades aeronáuticas venezolanas habrían revertido la cancelación general de vuelos, todavía existirían obstáculos para las empresas y personas que intenten facilitar su regreso.

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La opositora señaló que el impedimento de su viaje forma parte de una serie de restricciones que, según denunció, también afectan la distribución de ayuda, el trabajo de equipos de asistencia y el acceso a información.

“Quieren bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ayudar”, expresó Machado, quien también cuestionó las limitaciones al trabajo de medios de comunicación y grupos de apoyo.

La líder venezolana indicó que su retorno estaba previsto desde el pasado 24 de junio y afirmó que actualmente se mantiene “lista y cerca” de Venezuela, a la espera de poder regresar al país.

Machado reiteró que su objetivo es regresar para colaborar con la ciudadanía durante la emergencia y participar en la organización de acciones de asistencia y reconstrucción.

“Estaré en Venezuela para ayudar, coordinar esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción”, afirmó, haciendo un llamado a la unidad entre los sectores civiles y venezolanos dentro y fuera del país.