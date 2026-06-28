Terremotos en Venezuela: Mulino realiza videollamada a rescatistas panameños enviados

La conversación se dio mientras el presidente, junto a la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, se encontraba en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este domingo a los rescatistas panameños enviados a Venezuela el orgullo que él y todo el país sienten por la arriesgada labor de búsqueda y rescate que están desarrollando en suelo venezolano golpeado por dos devastadores terremotos.

A través de una videollamada, Mulino conversó con los miembros del equipo, a quienes les deseó el mayor de los éxitos en su misión y un retorno seguro.

“Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes, así como de la inmensa mayoría del pueblo panameño que ha contribuido, cada quien en lo que puede y como puede, para hacer llegar estas toneladas de carga, insumos y abastecimiento de todo tipo que se están movilizando poco a poco hacia los puntos de acopio en Venezuela”, dijo Mulino a los rescatistas.

“Cuídense mucho. La Patria los necesita de vuelta sanos y salvos, al igual que a los perros de rescate. Panamá está muy dignamente representada por ustedes, y todos los panameños nos sentimos altamente orgullosos de un equipo tan profesional en esta materia. ¡Gracias!”, recalcó el mandatario.

Ayuda humanitaria

La conversación se dio mientras el presidente, junto a la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, se encontraba en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico, inspeccionando el embalaje de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria.

Todos estos insumos fueron donados por miles de panameños y venezolanos residentes en Panamá.

Cientos de unidades de los estamentos de seguridad, ayudados por personal del Comando Sur, se encuentran procesando las 200 toneladas de ayuda humanitaria para trasladarlas ordenadamente a los damnificados venezolanos.

Mientras tanto, rescatistas panameños ya están trabajando junto a otros equipos internacionales en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los dos sismos de 7.2 y 7.5 grados que estremecieron el país sudamericano el 24 de junio. La misión panameña totaliza 61 personas y 4 perros de rescate.

De igual forma, ya han salido dos vuelos con ayuda humanitaria hacia Venezuela, mientras en Panamá Pacífico se sigue procesando y organizando la enorme cantidad de insumos donados desinteresadamente.

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Por otro lado, el presidente Mulino dio instrucciones para hacer un gran inventario de ayuda humanitaria que sea adquirida para responder a futuras catástrofes, dentro o fuera del país.

La primera dama Maricel Cohen, por su parte, agradeció a todos los que donaron, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano de parte de todos los panameños.

“Estamos trabajando para ustedes. Primero enviaremos todo lo que se necesita para las labores de búsqueda y rescate, esa es la primera etapa. Ya se mandaron toldas, medicamentos, picos, palas, todo lo que se pueda usar. Una vez termine la búsqueda y rescate, vamos con la ayuda humanitaria”, declaró.