Terremotos en Venezuela: Presidenta Delcy Rodríguez recibe a rescatistas de Panamá; agradece el envío de ayuda humanitaria

El equipo panameño permanecerá inicialmente siete días en las zonas afectadas, con posibilidad de extender su misión según las necesidades.

Caracas, Venezuela/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el equipo de rescatistas enviado por Panamá para apoyar las labores de respuesta tras los fuertes terremotos que afectaron al país sudamericano; así lo dio a conocer Presidencia de Panamá.

Panamá movilizó a 61 rescatistas, además de toneladas de ayuda humanitaria, como parte del operativo de asistencia desplegado luego de la emergencia. De acuerdo con la información oficial, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ofreció apoyo a Venezuela desde la misma noche en que ocurrieron los sismos.

Posteriormente, otros gobiernos de la región anunciaron iniciativas similares. El gesto de Panamá fue reconocido por Rodríguez, quien agradeció la colaboración brindada por el país.

El primer grupo de rescatistas partió hacia Venezuela el pasado viernes, mientras que el resto del contingente viajó un día después. La misión permanecerá inicialmente durante siete días, aunque el periodo podría extenderse dependiendo de las condiciones en las zonas afectadas y de las necesidades que determinen las autoridades.

Además, el Gobierno panameño informó que mantiene preparado un segundo contingente de rescatistas para ser desplegado en caso de que la situación lo requiera. Antes de la partida, el presidente Mulino envió un mensaje de respaldo al personal que participa en las labores de búsqueda y asistencia.

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Solidaridad desde Panamá

La respuesta también se extendió al plano humanitario. Un día después de los terremotos, el Despacho de la Primera Dama habilitó un centro de acopio en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá, para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas.

Según la información de Presidencia, la convocatoria recibió una amplia respuesta ciudadana y, en menos de 48 horas, el centro alcanzó su capacidad de almacenamiento.

Las autoridades informaron que las donaciones fueron clasificadas, empaquetadas y trasladadas a la Bodega Humanitaria ubicada en el Aeropuerto Panamá Pacífico, desde donde serán enviadas hacia Venezuela para su distribución entre la población afectada.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, agradeció tanto las contribuciones realizadas por la ciudadanía como el apoyo de los voluntarios que participaron en la organización y preparación de la ayuda humanitaria.