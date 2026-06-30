Brote de 'norovirus' afecta a decenas de personas en David: Minsa investiga si hubo contaminación en el agua

Aunque no se trata de un virus mortal, advirtió que puede ocasionar deshidratación, razón por la cual muchas personas han requerido atención médica.

David, Chiriquí/Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal tipo cólico.

Este es el cuadro clínico que presentan decenas de personas que llegan a los centros de salud en el distrito de David, donde el Ministerio de Salud (Minsa) investiga un incremento de enfermedades gastrointestinales que ha afectado, hasta el momento, a 120 pacientes.

La situación obligó al Minsa a activar una vigilancia epidemiológica para determinar el origen de este incremento de enfermedades gastrointestinales registrado en la provincia.

La directora nacional de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que las primeras notificaciones fueron recibidas entre las 7:00 y 8:00 de la noche del lunes 29 de junio por parte de instalaciones de salud de la provincia, donde se detectó el aumento de pacientes con síntomas gastrointestinales.

La funcionaria explicó que, tras analizar muestras de heces de todos los primeros afectados, a los cuales se les realizó un panel gastrointestinal, se pudo identificar el principal agente causante del brote.

"Dentro de los agentes determinados hay un virus muy contagioso que se llama norovirus. Debo hacer la aclaración de que siempre ha existido; lo que estamos investigando es a qué se debe este incremento de casos", indicó.

Gill explicó que el norovirus puede manifestarse entre 12 y 48 horas después de la exposición y que el cuadro clínico suele durar entre uno y tres días.

Aunque aclaró que no se trata de un virus mortal, advirtió que puede ocasionar deshidratación, razón por la cual muchas personas han requerido atención médica.

¿Contaminación en el agua?

La funcionaria explicó que, hasta este momento, no existe evidencia que permita relacionar el incremento de casos con el consumo de agua, aunque las investigaciones continúan y se realizarán análisis en distintas fuentes de abastecimiento, así como en muestras de agua de las viviendas de los pacientes.

Gill recordó que hace dos años se registró una situación similar en el distrito de Bugaba, por lo que el Minsa está aplicando un protocolo de investigación semejante.

Hasta el momento, el Minsa no ha reportado casos similares en otras provincias del país. Sin embargo, las autoridades han observado que la mayoría de los pacientes atendidos provienen del corregimiento de David Sur, un elemento que también forma parte de las investigaciones para establecer el posible origen del incremento de casos.

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¿Cómo se transmite el norovirus?

La directora de Salud Pública explicó que el norovirus es un virus de origen ambiental que se transmite por la vía fecal-oral y que puede propagarse con facilidad mediante el contacto directo entre personas.

Detalló que el contagio puede producirse al estrechar la mano de una persona infectada, compartir utensilios, tener contacto con vómito o heces contaminadas, manipular alimentos sin las medidas adecuadas de higiene o tocar superficies contaminadas.

En ese sentido, enfatizó que el lavado de manos con agua y jabón sigue siendo la principal medida de prevención, y advirtió que el uso de gel alcoholado no sustituye una adecuada higiene de manos frente a este virus.

Mientras avanzan las investigaciones, el Minsa informó que ha desplegado equipos de vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, ambiental y especialistas en agua para determinar el origen del incremento de casos y adoptar las medidas que sean necesarias.

En este momento, autoridades del Minsa y de la Caja de Seguro Social se encuentran reunidas para realizar diversas coordinaciones y así poder brindar una conferencia de prensa a fin de aclarar la situación que sufren ya más de 100 pacientes en el distrito de David.

Mientras tanto, los Cuartos de Urgencias de los hospitales Rafael Hernández, Materno Infantil y las policlínicas del distrito siguen abarrotados de pacientes que esperan con preocupación ser atendidos.

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