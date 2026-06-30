Elección de directiva en la Asamblea: Vamos no solo quiere la presidencia, sino transformar el organismo, afirma Gabriel Silva

Silva cuestionó que la Asamblea Nacional no está produciendo las leyes que el país merece y que puede funcionar con menos de la mitad de ese monto.

Ciudad de Panamá/Gabriel Silva, dirigente de la coalición Vamos, detalla las expectativas de la bancada independiente para la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional este 1 de julio, enfocándose en la reducción del presupuesto y el fin de los privilegios.

De cara a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se llevará a cabo este 1 de julio, la coalición Vamos mantiene a la expectativa a la opinión pública sobre su posición y los candidatos que respaldará.

Silva detalló que la bancada independiente aún no ha tomado una decisión oficial, pero dejó claro que el objetivo principal no es solo ocupar un cargo, sino transformar el Órgano Legislativo.

Silva se refirió a la reciente postulación de la Bancada Seguimos del diputado Betserai Richards a la presidencia de la Asamblea.

Nota relacionada: Coalición Vamos definirá este martes su postura sobre la elección de la nueva directiva de la Asamblea

El líder de Vamos señaló que Richards tiene todo el derecho de postularse y destacó su historial impulsando reformas en temas de anticorrupción y gestión comunitaria.

Para Silva, la llegada de figuras nuevas es vista con buenos ojos para acabar con las prácticas clientelistas que han debilitado a la Asamblea y desvirtúan los fondos públicos.

Más allá de los nombres, el dirigente de la coalición Vamos enfatizó que lo que la ciudadanía espera es una Asamblea diferente. Silva fue contundente al señalar que el Órgano Legislativo no puede continuar con un presupuesto de la Asamblea Nacional que supera los 130 millones de dólares.

Silva cuestionó que la Asamblea Nacional no está produciendo las leyes que el país merece y que puede funcionar con menos de la mitad de ese monto.

Nota relacionada: Bancada Seguimos postulará a Betserai Richards como candidato a la presidencia de la Asamblea

Para lograr este cambio, Silva indicó que es urgente aprobar una reforma al reglamento interno que elimine los privilegios innecesarios de los diputados. Considera que, al ser la bancada independiente la más grande de la Asamblea con 15 diputados, la lógica dicta que deberían presidir la Junta Directiva. Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre con quién se alían o si presentan candidato propio será informada por la propia bancada.

Agenda legislativa

Si los cálculos políticos no dan y la presidencia de la Asamblea queda en manos del oficialismo, Silva tiene claro el camino a seguir. Insistió en que los diputados de la coalición Vamos deben seguir empujando los más de 22 proyectos de ley anticorrupción que actualmente están archivados por los diputados tradicionales.

Estos proyectos, que incluyen iniciativas para quitarles las escoltas a los expresidentes y establecer leyes de conflicto de interés y declaración de bienes, buscan fiscalizar y evitar que empresas corruptas contraten con el Estado.