Coalición Vamos definirá este martes su postura sobre la elección de la nueva directiva de la Asamblea

La coalición anunció además que durante este año enfocará su agenda en tres temas principales: Protección de la niñez y el sistema de cuidados, acceso al agua, generación de empleo.

La coalición Vamos aún no ha tomado una decisión sobre a quién respaldará para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio.

Así lo informó este lunes el líder del movimiento, Juan Diego Vásquez, quien explicó que la bancada sostendrá una reunión este martes para definir su posición de cara al nuevo período legislativo.

"Todo lo relacionado con la escogencia próxima de la junta directiva en la Asamblea va a ser discutido mañana, en una reunión de la bancada, donde también se abordarán otros temas relacionados con el próximo año legislativo", señaló.

Vásquez aclaró que la reunión celebrada este lunes estuvo enfocada en la segunda rendición de cuentas de las autoridades electas por la coalición y no en la elección de la directiva legislativa.

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Presentan balance de gestión

Durante la conferencia de prensa, la coalición informó que sus diputados y autoridades han impulsado cerca de 300 iniciativas legislativas, además de 130 proyectos comunitarios, y destacó que 11 propuestas ya se han convertido en leyes de la República.

Según Vásquez, el objetivo de la bancada ha sido promover una Asamblea más abierta y transparente.

"Lo que la bancada busca es lo que ha buscado siempre: una Asamblea que trabaje para la gente, de forma transparente, abierta y participativa, donde las leyes no encuentren obstáculos, sino vías", afirmó.

Añadió que los presidentes de comisión pertenecientes a Vamos tramitaron iniciativas de todas las bancadas, sin distinción política.

Reformas electorales y elecciones de 2029

Consultado sobre el futuro de la coalición de cara a las elecciones generales de 2029, Vásquez indicó que el movimiento esperará el resultado de las reformas al Código Electoral antes de definir su estrategia.

No obstante, aseguró que Vamos continuará participando en la vida política, independientemente de las reglas que finalmente se aprueben.

"Vamos no nació para ser sepultada y no nació para acatar los deseos mezquinos y antidemocráticos de los partidos políticos. Nosotros vamos a insistir en hacer lo que sea necesario para participar", sostuvo.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la coalición se convierta en un partido político, respondió que esa decisión dependerá de las condiciones electorales que finalmente queden establecidas y que será comunicada oportunamente a la ciudadanía.

Prioridades

La coalición anunció además que durante este año enfocará su agenda en tres temas principales:

Protección de la niñez y el sistema de cuidados.

Acceso al agua.

Generación de empleo.

Información de Meredith Serracín