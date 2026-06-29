Panamá frena exportación de 200 megavatios para proteger el sistema eléctrico nacional

La empresa informó además que continuará monitoreando de forma permanente las condiciones hidrológicas y operativas del sistema eléctrico, con el fin de adoptar las medidas necesarias que permitan mantener la calidad y confiabilidad del servicio.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) anunció la suspensión temporal de las exportaciones de 200 megavatios de energía hacia Centroamérica como una medida preventiva para garantizar el abastecimiento eléctrico nacional con energía limpia y a bajo costo.

La decisión fue adoptada por el Centro Nacional de Despacho (CND) luego de evaluar los bajos niveles de agua en los lagos Fortuna y Bayano, principales reservas hídricas utilizadas para la generación hidroeléctrica en el país.

Según Etesa, esta situación es consecuencia de los efectos asociados al fenómeno de El Niño, que ha reducido la disponibilidad de agua para la producción de energía.

La medida se sustenta en un informe técnico elaborado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el cual analiza el comportamiento de las condiciones hidrológicas y su impacto en la disponibilidad del recurso hídrico para la generación eléctrica.

Ante este escenario, Etesa aseguró que la prioridad es resguardar la seguridad energética nacional, garantizando la continuidad del suministro para los usuarios en Panamá y preservando la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

La empresa informó además que continuará monitoreando de forma permanente las condiciones hidrológicas y operativas del sistema eléctrico, con el fin de adoptar las medidas necesarias que permitan mantener la calidad y confiabilidad del servicio.