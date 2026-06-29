¿Planea ir a la playa? Imhpa alerta por mar picado y corrientes de resaca en el Caribe

En las tres regiones, el Imhpa mantiene condiciones de precaución, representadas con el nivel amarillo.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Caribe panameño, vigente desde las 5:15 p.m. de este lunes 29 de junio hasta las 11:59 p.m. del miércoles 1 de julio de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, la intensificación del viento alisio sobre el mar Caribe generará oleajes frecuentes y un escenario de mar picado, además de posibles corrientes de resaca o de retorno en las zonas de playa, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución.

Regiones bajo vigilancia

El aviso abarca las siguientes zonas:

Caribe Oriental (Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala): olas entre 1.5 y 2.3 metros , vientos de 20 a 40 km/h y períodos de oleaje de 7 a 9 segundos .

(Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala): olas entre , vientos de y períodos de oleaje de . Caribe Central (Costa Abajo de Colón y norte de Veraguas): olas de 1.0 a 2.0 metros , vientos de 20 a 35 km/h y períodos de 7 a 9 segundos .

(Costa Abajo de Colón y norte de Veraguas): olas de , vientos de y períodos de . Caribe Occidental (comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro): olas de 1.0 a 2.0 metros, vientos de 15 a 30 km/h y períodos de 8 a 9 segundos.

En las tres regiones, el Imhpa mantiene condiciones de precaución, representadas con el nivel amarillo.

Recomendaciones

El instituto advirtió que el mayor riesgo se presentará en áreas de mar abierto, donde las olas podrían alcanzar entre 1.0 y 2.3 metros.

Ante este escenario, recomendó a capitanes de embarcaciones, pescadores artesanales, operadores turísticos, bañistas y a la población en general mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las medidas de seguridad emitidas por las autoridades marítimas y los administradores de puertos y playas.