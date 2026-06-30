Bancada Seguimos postulará a Betserai Richards como candidato a la presidencia de la Asamblea

La candidatura a la presidencia de la Asamblea de Betsarai Richards es la segunda conocida, junto a las aspiraciones de la diputada Shirley Castañedas de Realizando Metas.

Diputado Betserai Richards. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/La Bancada Seguimos anunció la postulación del diputado Betserai Richards como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional para el período legislativo 2026-2027.

En un comunicado de la Bancada Seguimos, señalan que la propuesta "busca establecer un liderazgo fundamentado en la independencia, la transparencia y el diálogo para construir consensos en beneficio del país".

Según lo expresado en el comunicado, esta candidatura plantea "una visión de Asamblea enfocada en fortalecer la institucionalidad y ejercer una fiscalización responsable. La agenda legislativa que se pretende impulsar priorizará la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a los emprendedores y el bienestar general de los panameños".

Ante este escenario, la Bancada Seguimos hizo un llamado directo a todas las demás agrupaciones políticas representadas en el órgano legislativo. El objetivo es conformar una mayoría sustentada en el interés nacional, el respeto y las cuentas claras.

La escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional será el próximo miércoles 1 de julio. Aparte de la postulación del diputado Richards, también se conoce de la aspiración de la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda.

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