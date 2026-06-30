Chiriquí: Se reportan cientos de pacientes con problemas estomacales en centros médicos

Se espera el pronunciamiento de las autoridades de salud con relación a estos brotes de molestias estomacales.

David, Chiriquí/Entre la noche y la madrugada, cientos de personas, entre ellas adolescentes y adultos mayores, abarrotaron los cuartos de urgencias en centros médicos de David, provincia de Chiriquí, buscando atención médica debido a problemas estomacales.

En la Policlínica Gustavo A. Ross, cerca de un centenar de pacientes esperaban ser atendidos. Cifras muy similares se registraron en el Hospital Regional Rafael Hernández. Por su parte, en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, la cifra superó los 150 pacientes.

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La mayoría de los afectados provenían del distrito de David. La alta demanda obligó a las autoridades a aumentar la cantidad de médicos de turno. Además, se reportó el malestar de padres que intentaban ingresar a las instalaciones después del horario de cierre para conseguir atención para sus familiares.

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Mientras se espera un pronunciamiento de las autoridades de salud, médicos han utilizado sus redes sociales para hacer un llamado urgente a la ciudadanía, recomendando hervir el agua y lavarse las manos constantemente mientras se esclarecen los hechos.

Las clínicas privadas también reportaron un aumento significativo de atenciones y una alta afluencia de ciudadanos comprando medicamentos.

Con información de Demetrio Ábrego.