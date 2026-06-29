Meduca y Antai piden transparencia en elección de rector de la Unachi

La ministra de Educación, junto a la Antai, se reunió con la comunidad universitaria en la Unachi para garantizar un proceso electoral académico, en medio de ajustes financieros y la investigación por títulos falsos.

Chiriquí/La ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai), Elsa Fernández, sostuvo un encuentro con la comunidad de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) en la provincia de Chiriquí. El objetivo principal fue supervisar el proceso de elección de rector, garantizando que se mantenga como un debate académico de altura y alejado de cualquier semejanza con campañas políticas de otro carácter.

Durante su intervención, Molinar enfatizó que la vigilancia activa de los estudiantes y la comunidad es fundamental para asegurar la absoluta transparencia y el respeto a la institucionalidad.

Por su parte, la directora de Antai aclaró que su presencia responde a una gestión de prevención para asegurar el cumplimiento de las normas éticas de los servidores públicos, un compromiso que debe ser visible durante todo el proceso electoral universitario.

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Ajustes ante la crisis económica

La ministra Molinar reconoció la profunda crisis económica que atraviesa la institución, un problema que, según sus palabras, no surgió de la noche a la mañana, sino que se construyó con la complacencia de muchos. Ante la preocupación latente de los 22.000 estudiantes por el posible cierre de carreras, las autoridades llamaron a la calma y anunciaron que se deben ejecutar ajustes grandes a muy corto plazo.

Molinar destacó que el futuro de la universidad dependerá exclusivamente de la transparencia y honestidad en el uso de los recursos. Aunque habrá momentos para apretarse el cinturón, las autoridades mantienen el optimismo de que estos sacrificios coyunturales traerán beneficios a largo plazo, siempre bajo la ruta que determine el Consejo Académico.

Investigación por títulos falsos

El encuentro también abordó el escándalo de los diplomas falsos, un tema que ha generado investigaciones por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La ministra Lucy Molinar fue contundente al asegurar que la historia es mucho más profunda y grande de lo que se imaginó en un principio.

La ministra de Educación garantizó que existe una firme decisión de ordenar el sistema educativo. Subrayó que los estudiantes no merecen que las autoridades miren hacia otro lado ante el tráfico de títulos, un flagelo que ha perjudicado la calidad de la educación. Además, recalcó que todas las instituciones están expuestas a la revisión, un proceso saludable y un verdadero deber de Estado para evitar que los recursos se agoten sin la debida fiscalización.