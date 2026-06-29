Unachi: candidatos a la rectoría firman pacto ético de cara a las elecciones

Durante la actividad, la ministra de Educación señaló que el compromiso busca sentar las bases para recuperar la confianza en la institución.

Chiriquí/Los 10 candidatos que aspiran a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) firmaron este viernes un pacto ético mediante el cual se comprometieron a desarrollar una campaña basada en la transparencia, el respeto institucional, la probidad y la excelencia académica, en medio del proceso para elegir a las nuevas autoridades de esa casa de estudios superiores.

La firma del documento se realizó durante un encuentro encabezado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Sheila Castillo de Arias, en el que también participaron decanos, estudiantes y personal administrativo de la universidad.

Durante la actividad, la ministra de Educación señaló que el compromiso busca sentar las bases para recuperar la confianza en la institución.

Habiendo hablado con una franqueza tremenda sobre la situación real de la universidad y las consecuencias de las actuaciones que la han traído aquí, ellos han firmado un pacto ético en el que se comprometen a la probidad, a la transparencia, a la excelencia académica, al respeto institucional y a la gestión con sensibilidad social, pero como denominador común al respeto de la institución que está pasando por probablemente, esperamos que sea el peor momento en la historia y que quedará en la historia".

Por su parte, la directora de la Antai indicó que el llamado es a que el proceso electoral se desarrolle con reglas claras y que el resultado sea respetado por todos los aspirantes.

Se les ha pedido que sea una elección ética, transparente, que todos los candidatos aquí se sientan satisfechos de que quien ganó va a llevar en grande el beneficio a Unachi", dijo Castillo de Arias.

Pedro González Beerman, rector encargado, manifestó que "con esa promesa también de que vamos a tener un acompañamiento del Ministerio de Educación, del Ministerio de Planificación acerca de cómo vamos a desarrollar la universidad en los próximos meses".

Además, adelantó que se propuso la creación de una mesa técnica para analizar los cambios que requiere la institución.

También le estamos proponiendo al Ministerio de Educación que promueva el desarrollo de la mesa técnica, en donde en un conjunto de instituciones podemos llegar a una solución en términos de los ajustes que va a hacer la universidad", acotó.

Durante el encuentro, las autoridades administrativas y representantes estudiantiles también solicitaron que se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de la universidad y la continuidad del proceso de enseñanza.

La petición busca asegurar los fondos requeridos para atender a los más de 22 mil estudiantes que actualmente cursan estudios en la Unachi, en momentos en que esa institución busca abrir una nueva etapa administrativa tras la elección de sus próximas autoridades.

La campaña actual en la Unachi se centra en las elecciones para la rectoría tras la renuncia de Etelvina de Bonagas.

El cronograma establece que el período de proselitismo y propaganda se extenderá hasta la medianoche del 14 de agosto de 2026. Las postulaciones fueron recibidas entre el 15 y el 17 de junio, mientras que los días 24 y 25 de junio se abrirá el período para la presentación de impugnaciones. Mientras que las votaciones se llevarán a cabo el próximo miércoles 19 de agosto.

Con información de Demetrio Ábrego.