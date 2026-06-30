MOP espera luz verde con refrendo de la Contraloría para iniciar la rehabilitación de 12 puentes vehiculares

El MOP detalló que el programa "Tapa huecos" avanza en su tercera fase y ha intervenido o mantiene trabajos en alrededor de 30 puntos del país, incluyendo Chepo, Juan Díaz, Pacora, Tocumen, Arraiján, La Chorrera, David, Volcán, Santiago y Penonomé.

Ciudad de Panamá/La rehabilitación de los 12 puentes vehiculares, entre ellos el puente de Balboa, continúa a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República, confirmó este martes el viceministro de Obras Públicas, Iván de Icaza, quien aseguró que la entidad mantiene mesas de trabajo con el organismo fiscalizador para agilizar el proceso.

A pesar de que el proyecto fue adjudicado a principios de año, el pasado 11 de junio el contralor Anel Flores detalló que el procedimiento aplicado a estos contratos es el mismo que se exige para cualquier otra obra pública, lo que incluye contar con una partida presupuestaria que garantice los recursos necesarios para su ejecución, y esta era la razón por la que aún no se había refrendado el contrato adjudicado.

En ese sentido, el funcionario explicó que el trámite se encuentra avanzado, pero aún deben subsanarse las observaciones formuladas por la Contraloría antes de que pueda iniciar la ejecución de los trabajos y que la obra fue estructurada bajo la modalidad "llave en mano", lo que incluye su propio esquema de financiamiento, el cual puede extenderse más allá del periodo de ejecución de los trabajos.

"Dependemos del refrendo de la Contraloría y somos muy respetuosos de los procesos de las demás instituciones. Hemos establecido mesas de trabajo entre el Ministerio de Obras Públicas, el equipo técnico, el equipo de contratos y la Contraloría para tratar de buscarle solución y que se puedan subsanar las observaciones a la mayor brevedad posible", señaló De Icaza.

El viceministro reconoció la urgencia de intervenir estas estructuras, al indicar que los puentes modulares no han recibido el mantenimiento requerido desde su instalación hace aproximadamente 30 años.

"Es innegable la necesidad de mantenimiento que tienen. Nos solidarizamos como usuarios de que es urgente y esperamos que se pueda refrendar para iniciar pronto los trabajos", manifestó.

Las declaraciones se dieron luego de un recorrido realizado por TVN Noticias en el puente de Balboa, donde conductores expresaron su preocupación por el deterioro de la estructura, el desgaste de la superficie de rodadura, las grietas y el ruido que genera el paso de los vehículos.

Algunos usuarios también advirtieron sobre el riesgo de deslizamientos cuando llueve, debido a que en algunos tramos el metal del puente ha quedado expuesto tras el desgaste del pavimento.

Balance de dos años de gestión

Durante la entrevista, el viceministro también hizo un balance de los primeros dos años de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas, destacando que la inversión en proyectos viales supera los 1,700 millones de dólares.

Entre las principales obras mencionó la rehabilitación de la carretera Panamericana del Este, entre Pacora y Yaviza, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP); el cuarto puente sobre el canal de Panamá; la carretera Panamericana Oeste entre Sajalices y Santiago; el tramo Los Calderones-Sajalices, conocido como la variante de Campana o corredor de playas, así como el mantenimiento del tramo Santiago-David.

Asimismo, informó que el programa "Tapa huecos" avanza en su tercera fase y ha intervenido o mantiene trabajos en alrededor de 30 puntos del país, incluyendo Chepo, Juan Díaz, Pacora, Tocumen, Arraiján, La Chorrera, David, Volcán, Santiago y Penonomé.

Según De Icaza, el plan Tapa huecos no se limita a rellenar baches, sino que contempla el reasfaltado de vías que requieren una intervención más profunda. El funcionario explicó que los trabajos son ejecutados por contratistas, quienes identifican los tramos que necesitan mantenimiento integral, incluyendo el recarpeteo de calles completas cuando las condiciones lo ameritan.

Aclaró que el parcheo convencional corresponde a otro programa distinto, atendido por las 15 oficinas regionales del Ministerio de Obras Públicas, las cuales utilizan cuadrillas, equipos y materiales propios para responder a daños puntuales en la red vial.

De cara a los próximos años, el MOP prevé continuar con la ejecución de los proyectos sobre la carretera Panamericana, fortalecer el programa Tapa huecos e impulsar nuevas obras de mantenimiento y construcción de caminos de producción, puentes y zarzos.

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