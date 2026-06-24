Arrancan trabajos preliminares para rehabilitar 192 kilómetros de la Panamericana Oeste

Las labores iniciales incluyen limpieza de alcantarillas, puentes, áreas verdes y bacheo en varios puntos de la vía. El proyecto contempla una inversión de 312 millones de dólares.

Los trabajos preliminares para la rehabilitación de 192 kilómetros de la Carretera Panamericana Oeste ya están en marcha. Las primeras labores incluyen limpieza de alcantarillas, puentes, áreas verdes y trabajos de bacheo en distintos puntos de la vía, como parte de un proyecto que se extenderá desde Loma Campana, en Panamá Oeste, hasta la provincia de Veraguas.

Durante una gira por el distrito de Penonomé, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que estas acciones forman parte de la fase de preconstrucción de la obra, que tendrá una duración de un año antes del inicio de las principales intervenciones.

"Estamos ahorita mismo en el primer año dándole inicio a los trabajos que incluyen impacto ambiental, diseño, conseguir financiamiento y mantenimiento de la vía", explicó el ministro.

El proyecto corresponde a la Asociación Público-Privada (APP) para la mejora, rehabilitación y mantenimiento de la Panamericana Oeste, la segunda iniciativa de este tipo impulsada por el Gobierno, después de la APP de la Carretera Panamericana del Este.

Intervención de largo plazo

La obra contempla una inversión aproximada de 312 millones de dólares y un cronograma total de 20 años: un año de preconstrucción, tres años de construcción y 15 años de mantenimiento.

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Entre las mejoras previstas se encuentran la construcción de nuevos retornos, modernización de la señalización vial, instalación de sistemas de videovigilancia, estaciones de pesaje y la rehabilitación de los puentes ubicados a lo largo del tramo intervenido.

Andrade destacó que el modelo de contratación establece indicadores de desempeño que obligarán a la empresa responsable a mantener la vía en condiciones óptimas durante el período de mantenimiento.

"El contratista tiene que mantener la carretera de tal forma que, si falla, es multado", señaló.

Cuadrillas ya trabajan en la vía

Carlos Córdoba, gerente de Operaciones y Mantenimiento de Vía de Línea, explicó que actualmente cinco cuadrillas se encuentran desplegadas en sectores como Campana, San Carlos, Penonomé, Divisa y Santiago.

Los equipos realizan labores de limpieza de alcantarillas, puentes y servidumbres, además de trabajos de bacheo en distintos tramos de la carretera.

"Durante esta etapa de preconstrucción estamos teniendo alrededor de cinco cuadrillas trabajando en diferentes puntos de la vía", indicó.

Añadió que paralelamente avanza la elaboración de los diseños y la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, requisito necesario antes de iniciar la fase de construcción.

Hasta 6,000 empleos

Según el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto podría generar más de 2,000 empleos directos y alrededor de 4,000 indirectos durante las etapas de construcción.

La rehabilitación de la Panamericana Oeste forma parte del plan gubernamental para modernizar la principal red vial del país y mejorar la conectividad entre Panamá Oeste, Coclé y Veraguas.

Información de Nataly Reyes