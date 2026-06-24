Banco de Desarrollo agropecuario ajusta política crediticia y fija tope de $50 mil para nuevos créditos

La decisión quedó plasmada en la Resolución No. 007-2026, emitida por la Junta Directiva del Banco de Desarrollo Agropecuario, en medio del proceso de transformación que adelanta la entidad.

Panamá/El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) estableció un nuevo límite máximo de $50,000 para las facilidades crediticias que otorgue la entidad, una medida que busca ampliar el alcance de los recursos disponibles entre los productores del país mientras avanza el proceso de transformación institucional del banco.

La decisión quedó plasmada en la Resolución No. 007-2026, emitida el 26 de marzo de 2026 por la Junta Directiva del BDA y publicada hoy en la Gaceta Oficial No. 30553 B, en la que se establece que las nuevas facilidades crediticias no podrán exceder los cincuenta mil dólares por crédito hasta que concluya la reestructuración que adelanta la entidad.

La medida representa una reducción respecto al límite de $100,000 hasta $500,000 que se venía aplicando.

Según la resolución, el ajuste responde a los nuevos lineamientos económicos establecidos por el Órgano Ejecutivo y forma parte de una estrategia para mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El documento señala que el banco ha requerido aplicar "medidas administrativas, financieras y técnicas, para lograr mayor eficiencia en la gestión financiera de los recursos que dispone de acuerdo al presupuesto asignado, priorizando sus recursos al servicio del pequeño y mediano productor agropecuario".

La Junta Directiva también argumentó que la decisión surge en respuesta a la realidad presupuestaria que enfrenta la institución y a los resultados obtenidos desde que comenzó a aplicarse la restricción de manera práctica.

La resolución destaca que, tras limitar las nuevas solicitudes a $50,000, se logró "maximizar el recurso económico y alcanzar beneficio para más productores agropecuarios" y que las solicitudes aprobadas bajo ese esquema registraron "grandes resultados".

La medida entrará en vigencia tras su publicación hoy en la Gaceta Oficial y permanecerá vigente mientras el Banco de Desarrollo Agropecuario culmina el proceso de transformación institucional que desarrolla actualmente, el cual fue iniciado en 2025 por la actual administración de gobierno.