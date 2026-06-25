Megaobra del cuarto puente avanza conforme al cronograma y prevé aumentar su plantilla laboral

La construcción mantiene como meta su entrega para diciembre de 2028 y actualmente genera unos 2,000 empleos.

Con un avance del 37% y una meta de entrega fijada para diciembre de 2028, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá continúa tomando forma. Este jueves, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, recorrieron los principales frentes de trabajo para verificar el progreso de una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Durante la visita, Andrade destacó que al inicio de la actual administración la ejecución de la obra era inferior al 1% y que actualmente los trabajos avanzan de acuerdo con la programación establecida.

El recorrido inició en la Calzada de Amador, específicamente en el antiguo relleno marino Figali, donde funcionan los patios de prefabricación industrial encargados de producir las dovelas, piezas de concreto que formarán parte de la estructura del viaducto. En el lugar, las autoridades conversaron con ingenieros y trabajadores sobre los aspectos técnicos y el desarrollo de la construcción.

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Posteriormente, se trasladaron a la Torre Principal Este (M3), ubicada en el sector de La Boca, corregimiento de Ancón. La estructura alcanza actualmente los 18 metros de altura, aunque en su fase final llegará a 186 metros. Esta torre, diseñada en forma de "H", sostendrá el tramo atirantado principal del puente, que tendrá una longitud de 965 metros.

La jornada continuó en el área de perfilado del Cerro Sosa, desde donde las autoridades observaron las columnas que sostendrán el viaducto del Este y la futura conexión con el intercambiador de Albrook.

Según el Ministerio de Obras Públicas, el recorrido permitió verificar los avances en las obras de cimentación, torres y viaductos que forman parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan actualmente en Panamá.

La construcción del Cuarto Puente genera en la actualidad alrededor de 2,000 empleos directos, cifra que podría aumentar a 3,000 trabajadores durante los próximos seis meses, entre las labores del puente y sus accesos.