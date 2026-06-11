'No podemos refrendar algo que no tiene dinero': Contralor aclara situación del contrato para mantenimiento de puentes vehiculares

El funcionario señaló que la Contraloría ha mantenido el respaldo a los proyectos impulsados por el MOP y destacó que ya se han refrendado más de mil millones de dólares en contratos vinculados a esa entidad.

La Contraloría General de la República informó que algunos contratos relacionados con la rehabilitación de puentes vehiculares tipo Bailey por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) permanecen pendientes de refrendo debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

Aunque los proyectos ya fueron adjudicados, aún deben completar el proceso de refrendo para poder avanzar.

En ese contexto, el contralor Anel Flores detalló que el procedimiento aplicado a estos contratos es el mismo que se exige para cualquier otra obra pública, lo que incluye contar con una partida presupuestaria que garantice los recursos necesarios para su ejecución.

“El proceso es el mismo que todos: Tienes que tener una partida presupuestaria para la instalación, se está avanzando, hay una negociación permanente con el Ministerio de Economía para que se pongan los fondos”, explicó.

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El funcionario señaló que la Contraloría ha mantenido el respaldo a los proyectos impulsados por el MOP y destacó que ya se han refrendado más de mil millones de dólares en contratos vinculados a esa entidad.

Asimismo, enfatizó que la institución que dirige no puede aprobar contratos que no cuenten con respaldo financiero.

Nosotros como Contraloría, no podemos refrendar algo que no tiene dinero, porque sería como girar un cheque sin fondo. El Estado no puede comprometer un contrato si no tiene los fondos disponibles”, subrayó.

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El contralor precisó que durante el mes pasado la entidad aceleró la aprobación de proyectos del MOP y logró refrendar, en un período de 10 días, contratos por 329 millones de dólares que estaban próximos a vencer dentro de la reserva presupuestaria de 2025.

En cuanto a los tiempos de gestión, indicó que actualmente un trámite de pago demora aproximadamente cuatro días, mientras que el refrendo de un contrato toma alrededor de 17 días, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos.

A principios del año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó al consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings, el proyecto de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Se trata de infraestructuras largamente esperadas por miles de conductores que transitan a diario por la capital, tomando en cuenta que estas estructuras no habían recibido intervenciones estructurales profundas en aproximadamente 25 años, pese a su alta demanda vehicular.

Información de Fabio Caballero

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