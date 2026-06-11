Vamos suma otra renuncia: Manuel Samaniego deja la coalición por 'diferencias de criterio'

El diputado Manuel Samaniego anunció este jueves su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos de la Asamblea Nacional, una decisión que profundiza las divisiones internas que han aflorado en la agrupación durante los últimos meses.

Con su salida, Samaniego se convierte en el segundo diputado que abandona la coalición por diferencias internas, luego de la renuncia del diputado Manuel Cheng, quien también se apartó de Vamos alegando discrepancias dentro del colectivo.

La salida de Samaniego se produce luego que la Coalición Vamos informara en horas de la mañana la suspensión de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego tras la controversia generada por la aprobación de traslados de partidas que incrementaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planilla.

Nota relacionada: Vamos suspende a Neftalí Zamora y Manuel Samaniego por traslados de partidas a la Asamblea

A través de un comunicado dirigido al país, el diputado explicó que su decisión responde a la defensa de su autonomía como independiente. "Tomo esta decisión porque mi independencia de criterio no es negociable", expresó.

Añadió que los ciudadanos lo eligieron "para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar del país".

La salida de Samaniego ocurre luego de varios episodios que pusieron en evidencia diferencias dentro de Vamos, entre ellos votaciones divididas sobre temas de alto perfil y desacuerdos sobre la estrategia política de la bancada.

En su comunicado, Samaniego sostuvo que asumir posiciones propias forma parte de la responsabilidad adquirida con el electorado. "Tomar decisiones, incluso cuando no son las más populares, forma parte de la responsabilidad que asumí al recibir la confianza de los ciudadanos", indicó.

Asimismo, agradeció a sus compañeros de bancada "por los buenos momentos compartidos, por el trabajo realizado y por las luchas que hemos impulsado juntos en beneficio del país".

El diputado también dejó claro que su salida no responde a conflictos personales. "Mi salida responde a diferencias de criterio, no a diferencias personales", afirmó.

"Continuaré ejerciendo mis funciones como diputado independiente, con responsabilidad, transparencia y total libertad de conciencia, siempre poniendo por delante los intereses de Panamá y de las comunidades que me otorgaron su confianza", manifestó.

Ante los señalamientos realizados sobre su voto favorable en el traslado de partida para la Asamblea Nacional, el diputado respondió y sustentó su decisión de la siguiente manera:

Mi decisión respondió a una realidad institucional y a obligaciones presupuestarias que hoy existen y deben ser honradas. Más allá de cualquier diferencia política, el Estado tiene compromisos que debe cumplir”

De no aprobarse dicho traslado, se habría puesto en riesgo el pago de obligaciones laborales legítimamente adquiridas por la Asamblea Nacional. Detrás de esas obligaciones hay panameños que trabajan largas jornadas, sostienen a sus familias y, en muchos casos, incluso esperan meses para recibir la remuneración correspondiente por su trabajo, manteniendo aun así el funcionamiento de nuestro Parlamento.

Además, calificó como “falsa” la información señalada por la Junta Directiva de Vamos de que con ese voto contribuyó al aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional.

“Cualquier ciudadano que compare el presupuesto vigente con el del año anterior podrá constatar que el presupuesto actual es inferior en más de veinte millones de dólares”, subrayó.

Añadió que “no se puede hacer política sobre la base de información falsa. Mi voto fue emitido de manera transparente y responsable, pensando en el cumplimiento de las obligaciones del Estado y en el respeto a los derechos de los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de nuestras instituciones”.

Postura de Vamos

La organización, dirigida por el exdiputado Juan Diego Vásquez señaló además que, durante la discusión de los traslados de partidas, se evidenció que 4.2 millones de balboas ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea Nacional, sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni mediante el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

“Vamos no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea”, enfatizó el colectivo en el comunicado.

La Junta Directiva indicó que el procedimiento interno buscará determinar la continuidad de ambos diputados a la luz de los principios y valores que promueve la organización.

Otras notas que puede leer: