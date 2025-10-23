Coalición Vamos desvincula representante de corregimiento Juan Demóstenes Arosemena del distrito de Arraiján

La decisión fue asumida por la junta directiva de Vamos que, aunque no revela los hechos que llevaron a la desvinculación, advierten que no hubo cumplimiento con los compromisos asumidos y responsabilidad de honrar la confianza ciudadana.

Panamá/La Coalición Vamos acordó desvincular de sus filas a la representante Raquel Murillo, electa por el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, según se desprende en un comunicado de la organización política, por apartarse de los principios y valores.

cada autoridad electa bajo la bandera de Vamos aceptó representar “no solo un cargo, sino también los valores y principios que rigen a este proyecto”.

La resolución de desvinculación se fundamenta, según la declaración oficial, en el deber de la organización de garantizar coherencia y buen funcionamiento. “Por eso, cuando una autoridad se aparta de esos principios y valores, la organización debe actuar en consecuencia”.

Además, apuntó que la medida se adoptó conforme a las facultades establecidas en los estatutos transitorios.

En el comunicado, la Junta calificó la determinación como “un acto de coherencia política e institucional, necesario para resguardar los valores y el compromiso asumido por quienes siguen construyendo este proyecto con responsabilidad”.