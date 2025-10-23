Licitación de uniformes policiales: nuevo acto público se realizará en noviembre, confirma ministro Ábrego

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aclaró que la medida se tomó por razones presupuestarias, y que la todo lo actuado se realizó dentro del marco legal que es regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Santiago, Veraguas/El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó las razones detrás de la suspensión del acto público para la compra de uniformes de la Policía Nacional, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizara una recomendación expresa sobre el proceso.

Ábrego aclaró que la medida se tomó por razones presupuestarias, y que la todo lo actuado se realizó dentro del marco legal que es regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

“Hace aproximadamente un mes se iba a hacer un acto público de licitación, por razones de presupuesto, el mismo fue suspendido. Se dieron las aclaraciones respectivas en un dinero que había por la emergencia nacionales”, señaló el ministro. El titular de Seguridad precisó que el proyecto no se ha cancelado, sino que se convocará nuevamente un acto público el próximo 19 de noviembre, donde podrán participar todos los proveedores interesados.

“Siguiendo instrucciones del presidente de la República, pues este acto fue bajado de la pantalla, por decirlo de alguna forma, y se ha convocado nuevamente para el 19 de noviembre, nuevamente un acto público donde se va a recibir las propuestas de la persona. Creo que mañana se le va a hacer un llamado a todos los proveedores y todo el que quiera concursar para que vaya a las instalaciones de la Policía Nacional, retiren una copia del pliego de cargo y se notifiquen de su participación el día 19, hasta ahora establecido como tal", detalló.

El ministro también destacó que la compra de uniformes es una necesidad urgente para la institución, dado que, según Ábrego, desde hace más de una década no se dota de nuevo vestuario al personal policial.

“Dentro del marco de eso se decidió hacer, de acuerdo a las normativas establecidas, una licitación abreviada que es la que se hizo. Acto público en realidad no se le otorgó a nadie”, añadió. Finalmente, el ministro recordó que el acto público suspendido no llegó a adjudicarse, pues solo una empresa presentó propuesta y otra se retiró durante el procedimiento. Previo a la suspensión de la licitación, se buscaba adquirir 32 mil uniformes (camisa y pantalón) y 17,500 botas tácticas para hombre, por $6.9 millones.

Para el 22 de octubre, el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, se procedió a suspender el acto público de adquisición de uniformes y botas que realizaba la Policía Nacional, en medio de los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso hechos por el diputado de la bancada de Vamos, Jhonathan Vega.

La decisión del Ejecutivo se da, un día después de que el diputado Jhonathan Vega calificara la adjudicación como un “gol olímpico”, al considerar que el contrato fue introducido en PanamaCompra para favorecer —según dijo— a una sola empresa.