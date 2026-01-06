Venezuela: Mulino aconseja a María Corina Machado a no negociar el resultado electoral del 2024

El presidente panameño recordó la experiencia de Panamá en 1989, cuando, pese a presiones internacionales y propuestas de negociación, se mantuvo firme el reconocimiento del mandato popular de Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reveló que sostuvo una conversación con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, a quien aconsejó mantenerse intransigente en la defensa de la voluntad popular, tras la crisis política que atraviesa Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Según explicó el mandatario panameño, su recomendación se dio en calidad de amigo y desde la experiencia histórica de Panamá. “Le dije que se mostrara intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay marcha atrás y no te vas a equivocar”, afirmó Mulino, al referirse a los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que resultó ganador Edmundo González Urrutia, pero que fueron desconocidas por el entonces gobernante.

Mulino sostuvo que negociar el mandato otorgado en las urnas solo conduce a la perpetuación de las mismas estructuras de poder que llevaron a Venezuela al colapso institucional, económico y social. En ese sentido, advirtió que los acuerdos políticos que no parten del respeto al voto no resuelven el conflicto, sino que retrasan una verdadera transición democrática.

El presidente panameño recordó la experiencia de Panamá en 1989, cuando, pese a presiones internacionales y propuestas de negociación, se mantuvo firme el reconocimiento del mandato popular de Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. “O se respetaba la elección o no había transacción posible”, rememoró, al subrayar que esa firmeza fue clave para el restablecimiento de la democracia panameña.

Mulino advirtió que el momento histórico que hoy vive Venezuela guarda similitudes con el vivido por Panamá, y afirmó que solo el pueblo venezolano puede renunciar a la elección que expresó en las urnas, no los actores políticos ni los organismos internacionales.

En ese contexto, hizo un llamado a la embajadora de Panamá en la Organización de Estados Américanos (OEA), que en la reunión que se sostiene este martes 6 de enero para abordar el tema de Venezuela, recuerde el fracaso del organismo con Panamá en aquel entonces.

“Bajo mi gobierno no podemos asumir otra postura distinta. La soberanía pertenece a los pueblos, no a los gobiernos”, reiteró Mulino, al expresar su deseo de que los líderes de la región adopten posiciones firmes que contribuyan al restablecimiento de la democracia en Venezuela.