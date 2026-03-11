Agroferias del IMA se reanudarán el 16 de marzo en distintos puntos del país; Juan Díaz tendrá jornada especial el domingo

La institución también adelantó que se anunciarán fechas para la apertura de nuevas tiendas en distintos puntos del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del lunes 16 de marzo se reanudarán las agroferias en distintos puntos del país, luego de una pausa en este programa de venta de alimentos a precios accesibles.

La institución aclaró que, durante el periodo en que no se realizaron estas ferias, se mantuvo la venta de productos de la canasta básica a través de sus tiendas permanentes, las cuales continuaron operando de forma regular.

El IMA indicó además que en los próximos días se darán a conocer los calendarios con las ubicaciones y horarios de las agroferias, información que será divulgada mediante sus canales oficiales.

La institución también adelantó que se anunciarán fechas para la apertura de nuevas tiendas en distintos puntos del país.

El comunicado emitido este miércoles 11 de marzo se produce luego de que el director de la institución, Nilo Murillo, revelara en un medio digital que las agroferias habían sido suspendidas debido a un recorte presupuestario.

Murillo detalló que este domingo, junto a la Acodeco, celebrarán en el Hipódromo Presidente Remón, una jornada de agroferia especial por el Día del Consumidor.

Puede interesarle: