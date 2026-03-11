Erika Ender y Sandra Sandoval preparan un 'TipiPop' que promete unir lo mejor de la música panameña

La música panameña está a punto de vivir uno de sus encuentros más esperados.

Las artistas Erika Ender y Sandra Sandoval encendieron la expectativa de sus seguidores tras insinuar una colaboración musical que fusionaría el pop con la música típica del país, un estilo que ya comienza a ser conocido como “TipiPop”.

El anuncio surgió a través de las redes sociales vinculadas al proyecto, donde una publicación insinuó que ambas figuras podrían trabajar juntas en una canción o producción especial. El mensaje rápidamente generó conversación entre los fans, que celebraron la posibilidad de ver juntas a dos de las artistas más influyentes de Panamá.

“@sandrasandovals le hace una llamada muy especial a @erikaender… Porque cuando se trata de TipiPop, las patronas también se buscan entre patronas. Atentos, porque esto se va a poner bueno”, publicó la cuenta oficial del proyecto, dejando entrever que el encuentro musical podría anunciarse próximamente.

La colaboración llega en un momento clave para ambas artistas. Sandra Sandoval, conocida como una de las voces más representativas del pindín panameño, viene de cerrar con gran éxito su gira “Noche de Despecho”, un espectáculo que se convirtió en un fenómeno cultural dentro del género típico.

El concierto final se realizó en Plaza Figali, donde miles de asistentes se reunieron para cantar y bailar junto a Sandra y su hermano Samy Sandoval, consolidando el impacto de una gira que mezcló música, nostalgia y emociones colectivas.

Antes del evento final, la cantante compartió con sus seguidores detalles sobre los preparativos para el espectáculo, mostrando la cercanía que mantiene con su público.

“Estoy modo ensayo ya q hay canciones q no me acuerdo. Nos vemos el sábado en plaza Figali NOCHE DE DESPECHO”, escribió la artista en sus redes sociales, provocando una ola de reacciones entre quienes esperaban asistir al concierto.

El tour “Noche de Despecho” se consolidó como uno de los eventos musicales más populares de la música típica panameña en los últimos años. El concepto del espectáculo mezcló canciones de desamor con ritmos bailables, creando un espacio donde el público podía liberar emociones mientras cantaba junto a los artistas.

Inspirado en los tradicionales bares de despecho mexicanos, el formato evolucionó en Panamá hasta convertirse en un show multitudinario que celebra la música como una forma de expresar sentimientos y conectar con experiencias personales.

La respuesta del público fue inmediata. Los seguidores inundaron las redes con mensajes de entusiasmo antes del cierre del tour.

“Estamos lista para esa ÚLTIMA noche de despecho”, escribió una fan.nOtros incluso pidieron repetir el espectáculo debido a la alta demanda: “No, no, no. Debe repetirla. Muchas nos quedamos sin ir”. Entre los comentarios también hubo reflexiones sobre el concepto del evento y su impacto emocional. “Eso es la actitud desahogarse con cantar que llena el alma”, señaló otro seguidor. Samy y Sandra anunciaron que pronto vendrá "Rebeldía Tour".

Mientras tanto, Erika Ender atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera artística. Además de su trabajo como cantautora y compositora internacional, actualmente impulsa varios proyectos culturales que buscan destacar el talento panameño.

Entre ellos se encuentra Malinche: El Musical, una producción creada por el reconocido productor español Nacho Cano, que se presenta en importantes teatros de Ciudad de México.

Te puede interesar: Ivanna Lisette Ortiz, la mujer que disparó contra la casa de Rihanna, está detenida con fianza de $10 millones

Te puede interesar: Miss Canadá revela que estaba embarazada durante Miss Universo 2025

Recientemente, Ender anunció que varios artistas panameños participarán en este proyecto, gracias a una iniciativa que promueve la formación internacional de talentos emergentes.

“Siete artistas panameños del grupo actoral del director y dramaturgo Benjamín Cohen viajarán el próximo mes de abril a México para iniciar un proceso de formación artística en la academia del reconocido productor español Nacho Cano. Durante esta experiencia también participarán, junto a la cantautora panameña Erika Ender, en el musical Malinche, que actualmente se presenta en uno de los principales teatros de la Ciudad de México.”

La artista también confirmó que esta experiencia forma parte de la preparación de un proyecto teatral más ambicioso: “Erika Ender: El Musical”, que narrará su historia personal y profesional.

Con Sandra Sandoval dominando el escenario de la música típica panameña y Erika Ender consolidada como una de las compositoras latinas más reconocidas, la posibilidad de un proyecto conjunto ha despertado gran curiosidad en la industria musical.

Los seguidores de ambas artistas esperan conocer pronto más detalles sobre esta propuesta que podría fusionar pop, ritmos tradicionales y nuevas tendencias musicales, dando origen a un estilo fresco dentro del panorama musical del país.

Por ahora, el anuncio del posible TipiPop ha bastado para generar expectativa entre los fans, quienes aguardan con entusiasmo la confirmación oficial de este junte musical que podría convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la música panameña.