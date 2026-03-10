Ivanna Lisette Ortiz, la mujer que disparó contra la casa de Rihanna, está detenida con fianza de $10 millones

El incidente, ocurrido el domingo, provocó una rápida respuesta policial y generó preocupación por la seguridad de la cantante, cuyo nombre real es Robyn Rihanna Fenty.

Una mujer fue arrestada en Los Ángeles tras ser señalada como la principal sospechosa de disparar contra la casa de la superestrella mundial Rihanna mientras la artista se encontraba dentro de la propiedad.

La detenida fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años, quien ahora enfrenta cargos graves. Las autoridades confirmaron que fue arrestada bajo sospecha de intento de asesinato y se le fijó una fianza de US$10,2 millones mientras avanza la investigación.

El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió reportes de disparos alrededor de la 1:15 p.m. del domingo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron evidencia balística que confirmaba el ataque contra la vivienda de la artista.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la sospechosa se detuvo frente a la mansión y disparó en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar en su vehículo.

Minutos después del ataque, la policía logró localizar el vehículo de Ortiz en un centro comercial ubicado aproximadamente a 12 kilómetros de la residencia. Allí fue detenida sin que se produjeran enfrentamientos.

Una fuente policial citada por medios estadounidenses confirmó que la cantante se encontraba dentro de la casa cuando ocurrieron los disparos, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Durante la inspección del lugar, los investigadores recuperaron casquillos que podrían corresponder a un arma de alto calibre.

Las autoridades continúan analizando las pruebas para determinar el motivo del ataque y si existía algún vínculo previo entre la sospechosa y la cantante.

Según reportes de medios estadounidenses, Ortiz sería originaria de Orlando, Florida, aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente si tenía algún tipo de relación o contacto previo con la artista.

La policía no ha revelado detalles adicionales sobre el posible móvil del ataque ni sobre cómo la mujer habría llegado a la residencia de la estrella musical.

El incidente ocurre en un momento en el que la cantante ha estado muy presente en los titulares por su vida personal. En septiembre del año pasado, la artista dio la bienvenida a su tercera hija, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

La pareja ya tenía dos hijos, Riot y RZA, y había anunciado el embarazo durante la gala del Met Gala del año anterior.

Además, en febrero pasado, Rocky fue declarado inocente en un mediático proceso judicial relacionado con un supuesto tiroteo contra un antiguo amigo. Durante ese juicio, la cantante acudió al tribunal acompañada por sus dos hijos, lo que generó gran cobertura mediática.

Nacida en Barbados, Rihanna se convirtió en una figura global desde principios de los años 2000 gracias a éxitos como Pon de Replay y Umbrella. Este año, la artista celebró dos décadas desde el lanzamiento de su primer álbum, consolidando una carrera musical que ha marcado a toda una generación.

Pero su éxito no se limita a la música. La cantante también ha construido un poderoso imperio empresarial, que incluye la exitosa marca de cosméticos Fenty Beauty y una reconocida línea de lencería.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, la fortuna de la artista de 37 años supera los US$1.000 millones, lo que la convierte en una de las cantantes más ricas del mundo.

Por ahora, representantes de Rihanna no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, mientras las autoridades continúan investigando el caso que ha puesto nuevamente el foco mediático en la seguridad de las celebridades en Los Ángeles.