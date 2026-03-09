Sandra y Samy Sandoval logran lleno histórico con el final del tour 'Noche de Despecho'

El evento marcó el final de una gira que se convirtió en un fenómeno cultural dentro de la música típica y el llamado “despecho musical” en Panamá.

La música típica panameña vivió una noche memorable con el gran cierre del tour “Noche de Despecho”, un espectáculo encabezado por los hermanos Sandra Sandoval y Samy Sandoval que reunió a miles de personas en Plaza Figali, en la zona de Amador, Ciudad de Panamá.

Con un recinto completamente lleno, el espectáculo demostró el enorme arraigo que tiene el pindín panameño entre el público, que acudió masivamente para cantar, bailar y despedir una propuesta musical que combinó nostalgia, desamor y celebración colectiva.

Horas antes del espectáculo, Sandra Sandoval compartió con sus seguidores algunos detalles de los preparativos finales. A través de sus redes sociales, la cantante confesó que estaba repasando el repertorio para el último concierto.

“Estoy modo ensayo ya q hay canciones q no me acuerdo. Nos vemos el sábado en plaza Figali NOCHE DE DESPECHO”, escribió la artista, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de fanáticos expresaron su entusiasmo por asistir a lo que sería la última edición del evento.

Entre los mensajes más destacados se leían comentarios llenos de emoción, como: “Estamos lista para esa ÚLTIMA noche de despecho” o “No, no, no. Debe repetirla. Muchas nos quedamos sin ir”. Otros celebraron el concepto del espectáculo como una forma de liberar emociones: “Eso es la actitud desahogarse con cantar que llena el alma”.

El tour “Noche de Despecho” se consolidó como uno de los eventos musicales más exitosos del género típico en los últimos años. La propuesta fusionó música típica panameña, salsa y canciones de desamor, creando un ambiente donde el público podía cantar a todo pulmón historias de amor y rupturas sentimentales.

La idea se inspiró en los tradicionales bares de despecho mexicanos, lugares donde la música sirve como un canal para expresar emociones después de una ruptura amorosa. En Panamá, el concepto evolucionó hasta convertirse en un espectáculo masivo en vivo, donde la conexión entre los artistas y el público es el centro de la experiencia.

Durante cada concierto del tour, Sandra y Samy seleccionaron cuidadosamente el repertorio para provocar una respuesta emocional en los asistentes, transformando cada canción en un momento colectivo de catarsis musical.

El concierto final confirmó el enorme impacto del espectáculo. Miles de personas acudieron a Plaza Figali para ser parte de la despedida del tour, logrando un lleno total que sorprendió incluso a los propios artistas.

Tras finalizar el evento, Sandra Sandoval expresó su gratitud al público panameño a través de redes sociales.

“Sí se pudo llenar por completo plaza figali con público tipiquero es que nuestra música típica 🇵🇦🇵🇦contagia multitudes . GRACIAS PANAMÁ por disfrutar de LA NOCHE DE DESPECHO. FELICIDADES PANAMÁ 🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦. gracias @cordovajc25 por mi vestido de hoy”, escribió la cantante en su publicación.

Las imágenes compartidas por la artista mostraron un recinto abarrotado de fanáticos que coreaban cada canción, confirmando el éxito rotundo de la gira.

Entre las reacciones más comentadas tras el concierto estuvo la de uno de los hijos de Sandra Sandoval, quien quedó sorprendido por la magnitud del evento. Un fan relató en redes sociales el momento que vivió junto a la familia de la cantante.

“Yo me quedo con la REACCIÓN DE LUIS ESTEBAN, el hijo de Sandra, me dice : yo no puedo creer que esto esté igual de lleno que cuando vine a ver a Eladio anoche creo que tus hijos pudieron ver lo que tú y Samy significan para los panameños que amamos el pindin. Ayer tus hijos pudieron dimensionar ese cariño. Creo que se fueron con un visión nueva. Y no es porque no sepan quien es su mamá, pero les tocaba vivirla y sentir la euforia de la gente . Ojos aguados”, escribió el seguidor.

El cierre del tour dejó claro que la música típica panameña sigue siendo un símbolo de identidad cultural y un punto de encuentro para miles de personas que encuentran en el pindín una forma de celebrar, recordar y sanar.

Con el Figali completamente llena, Sandra y Samy Sandoval reafirmaron su lugar como dos de los artistas más influyentes del género. La “Noche de Despecho” no solo fue un concierto, sino una experiencia colectiva donde la música se convirtió en terapia, celebración y orgullo nacional.