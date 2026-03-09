Miss Canadá revela que estaba embarazada durante Miss Universo 2025

Su historia ha sido celebrada por muchos seguidores del certamen como un ejemplo de determinación y empoderamiento femenino , demostrando que la maternidad y los sueños profesionales pueden coexistir.

La representante de Canadá en el certamen Miss Universe 2025, Jaime VandenBerg, reveló recientemente un detalle que mantuvo en secreto durante meses: cuando participó en la competencia internacional ya estaba embarazada de cuatro meses.

La confesión, compartida en redes sociales, generó sorpresa entre seguidores del certamen y abrió una conversación global sobre maternidad, ambición y el papel de las mujeres en los concursos de belleza.

La final del certamen se celebró en Tailandia en noviembre de 2025, un evento que reunió a representantes de decenas de países y culminó con la coronación de la mexicana Fátima Bosch como ganadora del título mundial. Sin embargo, para la delegada canadiense, la experiencia tuvo un significado aún más personal.

VandenBerg sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram donde habló por primera vez sobre su embarazo y el desafío que representó competir en el escenario internacional mientras esperaba a su bebé.

“Desde el escenario de Miss Universo… hasta mi tercer trimestre preparando la silla de auto y mi cochecito”, escribió al describir el contraste entre su participación en el concurso y la nueva etapa de su vida.

La modelo también reveló el momento exacto de su embarazo durante la competencia, un dato que tomó por sorpresa incluso a quienes siguieron de cerca el certamen.

“Lo que el mundo no sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en trajes de baño y quedé entre las 30 mejores. Llevando la vida mientras vivía un sueño que alguna vez creí imposible”, confesó.

La noticia causó impacto porque durante el concurso la candidata canadiense desfiló en distintas pruebas, incluyendo la tradicional pasarela en traje de baño, sin que su embarazo fuera evidente.

Tras revelar su situación, VandenBerg explicó que su intención es enviar un mensaje poderoso sobre la capacidad de las mujeres para perseguir sus metas incluso durante etapas importantes de su vida personal.

“Hoy, me siento liberado al compartir esto: ¡Estoy embarazada!”, expresó en su publicación.

La modelo también destacó los cambios recientes en las reglas del certamen, que en los últimos años ha buscado adaptarse a una visión más inclusiva sobre la participación de las mujeres.

“Con la evolución de las reglas de Miss Universe, espero que este puesto demuestre que la maternidad no es el fin de la ambición y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte que te apoya, puedes soñar a la vez”, reflexionó.

Finalmente, compartió su emoción por el nuevo rol que está por asumir tanto en su vida personal como pública.

“Qué honor será ser la primera madre y reinar como Miss Universe Canadá”, señaló.

Después de que la noticia generara gran repercusión, la modelo publicó un segundo mensaje en el que relató con mayor profundidad el proceso emocional que vivió cuando descubrió su embarazo poco antes de viajar al certamen.

Según explicó, su participación en el concurso tenía un propósito claro: usar su plataforma para hablar sobre temas sociales que considera fundamentales.

“Me registré en @missuniversecanada para usar mi plataforma y compartir mi historia como sobreviviente de violencia de género, inspirar a otras a superar la adversidad, empoderarlas para que digan su verdad y crear conciencia sobre la violencia de género”, explicó.

Sin embargo, cuando supo que estaba embarazada, enfrentó dudas importantes sobre si debía continuar o no con la competencia.

“Después de ganar el título de Miss Canadá y prepararme para ir a @missuniverse, descubrí que estaba embarazada y tuve que pensar muy seriamente qué hacer. ¿Seguiría siendo capaz de competir? ¿Estaría demasiado cansada? ¿Cómo lo vería la sociedad? ¿Me enfrentaría a reacciones negativas?”, relató.

Incluso admitió que llegó a contemplar abandonar el certamen.

“Consideré seriamente renunciar. Mi red de apoyo me impulsó a no hacerlo. Y estoy muy contenta de haberlo escuchado”, afirmó.

Antes de tomar una decisión definitiva, VandenBerg consultó a su médico para asegurarse de que competir no representara un riesgo para su salud ni para la del bebé.

La respuesta que recibió fue clave para cambiar su forma de ver la situación.

“Cuando lo hablé con mi médico, me explicó rápidamente que gozaba de buena salud y que el embarazo no era una enfermedad. Esa simple afirmación me dio una nueva perspectiva”, contó.

Esa reflexión la llevó a continuar con su preparación y finalmente competir en el certamen internacional.

“Mi desconocimiento sobre el embarazo casi me hizo renunciar a mi sueño, pero es cierto. Las mujeres son increíblemente fuertes, y el embarazo es una bendición, no un inconveniente ni una desventaja”, afirmó.

Para la modelo canadiense, haber alcanzado el Top 30 de Miss Universe 2025 mientras estaba embarazada representa un símbolo de perseverancia y resiliencia.

“Estar entre las 30 mejores es un testimonio de la fortaleza de las mujeres, en cualquier momento de su vida: superando la violencia o comenzando una nueva etapa. No te definen las circunstancias, sino tu perseverancia, tu amabilidad y, sobre todo, la valentía de alzar tu voz”, concluyó.