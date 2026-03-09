Mbappé y Ester Expósito desatan rumores de romance tras aparecer juntos en París

La vida personal del delantero francés vuelve a acaparar titulares, esta vez por su supuesta relación con la actriz española.

En los últimos días han circulado en redes sociales varias imágenes que muestran a ambos compartiendo momentos cercanos en la capital francesa, lo que ha provocado una ola de especulaciones sobre un posible romance entre la estrella del fútbol y la protagonista de la serie Élite.

El tema ha generado conversación entre fanáticos del deporte y seguidores del entretenimiento, especialmente porque el futbolista atraviesa una etapa delicada de la temporada con Real Madrid, marcada por una reciente lesión y por el intenso escrutinio mediático que rodea su carrera.

Las especulaciones comenzaron cuando las redes sociales circularon una serie de fotografías en las que presuntamente se ve a Mbappé y Expósito compartiendo una velada.

En las imágenes, la pareja aparece en lo que parece ser un restaurante con vistas a la emblemática Torre Eiffel, disfrutando de una cena en un ambiente relajado. En una primera fotografía se les observa conversando en un sofá, pero más tarde comenzaron a difundirse imágenes donde ambos se muestran mucho más cercanos.

Las publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y desataron un intenso debate entre los seguidores del futbolista y los fans de la actriz.

Según versiones difundidas por la misma cuenta que filtró las imágenes, el encuentro en París no sería el primero entre ambos. El reporte señala que el futbolista y la actriz habrían coincidido previamente en una cena en la ciudad de Madrid el pasado 25 de febrero.

Te puede interesar: Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: un romance que une Hollywood con la élite mexicana

Te puede interesar: Michael Jackson: hermanos Cascio exigen su patrimonio por presunta trata infantil

El encuentro habría tenido lugar en el rooftop del Hotel Pullman Madrid Airport & Feria, donde supuestamente compartieron una velada en la que intercambiaron gestos de cercanía. Testigos del lugar afirmaron haber visto a la pareja durante la noche, lo que alimentó aún más los rumores de una relación.

Hasta el momento, ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente si existe un vínculo sentimental entre ellos.

El supuesto romance llega en un momento particular para el delantero francés. El jugador del Real Madrid se encuentra recuperándose de un esguince de rodilla, una lesión que ha condicionado su participación en varios partidos recientes.

Mientras avanza en su recuperación física, Mbappé ha permanecido varios días en París, donde se habría producido el encuentro con la actriz.

Esta situación ha generado comentarios entre algunos aficionados del club blanco, quienes consideran que el delantero debería concentrarse plenamente en su proceso de rehabilitación y en el rendimiento del equipo durante la temporada.

La polémica también ha crecido debido a un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores del fútbol: el pasado vínculo que se especuló entre Expósito y el extremo brasileño Vinícius Júnior, compañero de Mbappé en el Real Madrid.

En 2022 comenzaron a circular rumores sobre una posible cercanía entre el futbolista y la actriz después de que ambos coincidieran en un viaje a Miami. Posteriormente volvieron a ser vistos en 2024 durante un concierto del rapero Travis Scott celebrado en Madrid.

Aunque las especulaciones sobre su relación se multiplicaron en ese momento, Expósito siempre negó que existiera un romance.

A pesar del revuelo mediático, tanto Mbappé como Expósito han optado por mantener silencio sobre las imágenes que circulan en redes sociales.

Fuentes cercanas a ambos señalan que, de existir una relación, preferirían manejarla con discreción y lejos de los focos mediáticos. Por ahora, no se espera que ninguno de los dos emita una declaración oficial.

El posible romance entre el delantero francés y la actriz española refleja cómo la vida privada de las grandes figuras del deporte y el entretenimiento suele convertirse en noticia global. Mbappé es una de las estrellas más mediáticas del fútbol mundial, mientras que Expósito se ha consolidado como una de las actrices españolas con mayor proyección internacional.

Por ahora, las imágenes continúan circulando en internet y alimentando las teorías de los fans. Mientras tanto, el delantero sigue centrado en su recuperación y en su regreso a las canchas con el Real Madrid, mientras la actriz continúa desarrollando su carrera en el cine y la televisión.

Si los rumores terminan confirmándose o no, es algo que solo el tiempo revelará. Entretanto, la posible relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito ya se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento en redes sociales.