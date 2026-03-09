Policía captura a individuo que amordazó a celador para robar 14 lechones

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido habría participado en otros delitos de similar naturaleza en la zona.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un operativo policial permitió la aprehensión de un hombre que sometió a un celador, amordazándolo y atándolo con cuerdas, mientras presuntamente intentaba hurtar 14 lechones en una empresa avícola de Panamá.

El hecho ocurrió en el sector de San Vicente, del corregimiento de Chilibre, en las instalaciones de una compañía de Inversiones Avícolas y Agropecuarias, según informó la Policía Nacional.

La rápida reacción de los agentes policiales, en el marco del Plan Firmeza, fue clave para evitar que el sospechoso lograra llevarse los animales y asegurar la integridad del trabajador.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido habría participado en otros delitos de similar naturaleza en la zona.

La Policía reiteró su compromiso con la protección de empresas y trabajadores en áreas rurales, y recordó que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir este tipo de actos delictivos.

