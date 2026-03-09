Familias que lo perdieron todo en incendio en Colón reciben alojamiento y ayuda humanitaria

Durante el fin de semana, algunas de las familias afectadas regresaron al lugar con la esperanza de recuperar algunas pertenencias; sin embargo, se confirmó que el edificio sufrió daños totales.

Colón/Las 20 familias que resultaron afectadas por el incendio que destruyó un edificio residencial en la ciudad de Colón ya han sido reubicadas temporalmente, informó el gobernador de la provincia, Julio Hernández, quien detalló las medidas adoptadas para atender a los damnificados.

Según explicó el funcionario, tras realizar un desglose y registro de las familias afectadas, se coordinó la reubicación inmediata de los residentes que perdieron sus hogares.

“Algunas familias fueron a un hotel… y otra parte fue a viviendas de familiares cercanos, ellos lo decidieron así”, indicó Hernández.

El gobernador explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), entidad que apoyó en las gestiones para garantizar alojamiento temporal a parte de los afectados.

Además del hospedaje, las autoridades organizaron la entrega de colchonetas, alimentos y otros insumos básicos, con el objetivo de apoyar a las familias en los primeros días tras la emergencia.

Hernández también informó que se realizó un registro de adultos y estudiantes entre los damnificados, con el fin de coordinar ayudas específicas, especialmente para los niños y jóvenes que cursan estudios.

En ese sentido, anunció que El Campeón brindará apoyo humanitario a los estudiantes.

Destacó que a través de esta empresa se realizará una donación de útiles escolares y uniformes, que permitirá a los estudiantes afectados retomar sus clases con mayor normalidad.

Mientras tanto, organizaciones y emprendimientos locales como "Sabores de Colón" también han colaborado con la entrega de alimentos, incluyendo desayunos y cenas para las familias afectadas.

“Colón está demostrando la unidad y la simpatía que sienten por estas personas que pasaron esta penalidad”, expresó el gobernador.

El apoyo a las familias surge luego del incendio de gran magnitud ocurrido la noche del pasado viernes en el edificio 3027, conocido como “Comi”, ubicado en la calle 12 de la avenida Domingo Díaz, en la ciudad de Colón.

El siniestro consumió en su totalidad la estructura, donde funcionaban alrededor de 20 apartamentos en la parte superior, así como dos comercios en la planta baja, una tinturería reconocida en la provincia y un establecimiento de ventas al por mayor.

Para controlar el fuego fue necesaria la intervención de más de 100 agentes del Cuerpo de Bomberos, apoyados por cinco carros bomba y cisternas privadas, debido a dificultades en el suministro de agua durante la emergencia.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación por parte del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Información de Néstor Delgado

