Sabores de Colón se posiciona como el evento gastronómico más grande de Centroamérica

Colón/La tercera edición del festival Sabores de Colón, organizada por la Fundación Reto Por Colón, superó todas las expectativas al congregar a más de 120,000 asistentes durante los días 28 de febrero y 1 de marzo en el Centro de Arte y Cultura de Colón. Durante las dos jornadas, los visitantes disfrutaron de una experiencia única que combinó gastronomía, cultura y emprendimiento local.

Más de 200 emprendedores gastronómicos, artesanos y productores colonenses participaron ofreciendo lo mejor de la cocina afroantillana, criolla y contemporánea, junto a productos agrícolas, plantas y arte local.

El evento generó más de 2,000 empleos temporales, contó con 1,000 voluntarios y 600 carnets de salud emitidos, reforzando su compromiso con la salud, la organización y la inclusión.

“Sabores de Colón es mucho más que un festival: es una muestra del potencial económico, social y turístico que tiene la provincia cuando se unen las manos y los talentos,” destacó Michael Chen, presidente de la Fundación Reto Por Colón.

Récord de visitantes e impacto económico

El evento recibió más de 6,000 visitantes internacionales provenientes de 14 países, entre ellos Estados Unidos (Florida, California, Nueva York, Texas, Maryland, Virginia, Nueva Jersey, Carolina del Norte), República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Canadá, Suecia y Reino Unido, quienes llegaron por aire, bus, carro y crucero.

La derrama económica total del festival superó los 2 millones de dólares, incluyendo el gasto generado en pasajes aéreos y transporte terrestre, ocupación hotelera, alimentación, compras locales y consumo dentro del evento.

Este impacto económico directo y medible confirma el valor del turismo gastronómico y cultural como motor de desarrollo para la provincia de Colón. La actividad hotelera involucró a 6 hoteles, 577 habitaciones y una ocupación promedio de 3 noches, generando más de $150,000 en ingresos turísticos.

Las ventas directas de los emprendedores sumaron más de 1.2 millones de dólares, con un promedio de $3,000 por día por participante, impulsadas por una inversión en materia prima de $100,000. Más del 99% de los expositores agotó su inventario antes de finalizar el evento, reflejo del éxito comercial y la amplia demanda del público.

Cultura, música y comunidad

El programa artístico incluyó 35 presentaciones escénicas, destacando 4 DJs invitados, 4 orquestas, 8 cantantes urbanos, 4 grupos folklóricos y 3 cantantes de música variada, junto a 28 propuestas culturales que celebraron la identidad colonense.

El evento tuvo cobertura televisa y una masiva interacción digital: más de 6 millones de vistas en Instagram, 5 millones en TikTok y 15 millones de impresiones en redes sociales. El acceso al público fue gratuito, con transporte coordinado a través de la Ruta Expreso Sabores de Colón, que movilizó 200 buses y 20,000 pasajeros (ida y vuelta) durante el evento. “Este logro es de todo Colón. Hemos demostrado que nuestra cultura alimenta la esperanza, la economía y el orgullo nacional”, concluyó Chen, invitando desde ya a la próxima edición de Sabores de Colón.

Este proyecto también fue organizado por Jesús Berrio, cofundador de Reto por Colón, y cuenta con el apoyo de figuras como Erick Lee, mejor conocido en redes sociales como “El Hijo de la Cocinera”, el chef Marco Martínez del Restaurante One and One y Carlos Lau, popularmente conocido como “El Chinito del Siu Mai”.