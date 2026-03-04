Órgano Judicial acuerda con la OCDE fortalecer el servicio de justicia para los ciudadanos

Se trata de un proceso que permitirá evaluar el grado de alineación del sistema judicial panameño con estándares y mejores prácticas internacionales, identificar brechas prioritarias y definir una hoja de ruta de reformas secuenciadas, medibles y orientadas a resultados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Órgano Judicial de Panamá acordó fortalecer su cooperación con el Departamento de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para avanzar hacia los más altos estándares y mejores prácticas internacionales, así lo informó la autoridad judicial este miércoles 4 de marzo.

El compromiso se efectuó durante una reunión de alto nivel celebrada en Ciudad de Panamá, en la que se profundizó la cooperación institucional con el objetivo de fortalecer la independencia, eficiencia y modernización del sistema judicial panameño.

Tatyana Teplova, jefa de la División de Asociaciones Globales, Inclusión y Justicia del Departamento de Gobernanza Pública de la OCDE, y la presidenta del Órgano Judicial, María Cristina Chen Stanziola, encabezaron el encuentro.

Ambas autoridades coincidieron en que un Poder Judicial sólido, transparente y centrado en las personas constituye un pilar esencial del Estado de derecho, así como una condición clave para la seguridad jurídica, la inversión y la confianza ciudadana.

Puede interesarle: Autoridades ubican y sancionan a conductor captado en video por manejo desordenado en Villa Lucre

La recomendación del Consejo de la OCDE sobre el acceso a la justicia y los sistemas de justicia centrados en las personas, que promueve sistemas de justicia inclusivos, eficaces y basados en evidencia, diseñados para responder de manera oportuna y equitativa a las necesidades de la ciudadanía, fue destacado como uno de los ejes centrales de la reunión.

Tanto Teplova como Stanziola subrayaron que la alineación progresiva con estos estándares y mejores prácticas contribuirá a consolidar un sistema judicial más accesible, eficiente y legítimo.

En este contexto, el Órgano Judicial panameño expresó su voluntad de iniciar un ejercicio de “benchmarking” judicial con el acompañamiento técnico de la OCDE.

Se trata de un proceso que permitirá evaluar el grado de alineación del sistema judicial panameño con estándares y mejores prácticas internacionales, identificar brechas prioritarias y definir una hoja de ruta de reformas secuenciadas, medibles y orientadas a resultados.

“Va a ser una mirada que nos va a permitir autoevaluarnos (…) para poder corregir las cosas que no hacemos tan bien o en las cuales existe una oportunidad de mejora del servicio de justicia para los ciudadanos”, afirmó Stanziola.

En el encuentro, Panamá manifestó su interés en fortalecer la transformación digital del Poder Judicial, incluyendo el uso estratégico y responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

En esta etapa se buscará mejorar la gestión de casos, reducir tiempos procesales, optimizar la asignación de recursos y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando en todo momento la protección de los derechos fundamentales y la supervisión humana adecuada, con miras al proceso de modernización institucional, en línea con los estándares y mejores prácticas promovidos por la OCDE.

También le puede interesar:

Sabores de Colón se posiciona como el evento gastronómico más grande de Centroamérica

Obesidad, órganos enfermos y cáncer: una relación que va más allá de la apariencia física

Uso de trenzas y cabellos afro en centros educativos: ¿Qué está permitido por la norma?