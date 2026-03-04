Los peruanos afrontan desconcertados una elección presidencial con 36 candidatos

Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera con un 10%, y Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, con 9%, según la misma encuestadora.

Lima, Perú/Rodeada de decenas de carteles de publicidad electoral, la vendedora Elizabeth López confiesa su desconcierto ante las promesas de los 36 candidatos a la presidencia de Perú para los comicios del 12 de abril.

La profunda crisis política del país, que ha tenido ocho mandatarios en 10 años, el último designado hace apenas dos semanas, ha hecho que buena parte del electorado mire con desilusión estas elecciones con récord de postulantes.

Entre los candidatos figuran un prófugo de la justicia por presunta corrupción, un cómico de la televisión, un exfutbolista de la selección nacional y ex militares. Más de una veintena aparece en el rubro "otros" de los sondeos.

"No le tengo fe a ninguno", pues que el que gane "no va a hacer nada por nosotros", dice decepcionada López, madre de 43 años, frente a una estación de metro en Lima donde vende refrescos fríos en medio del verano.

Como ella, según una reciente encuesta de la consultora Ipsos, el 28% de los peruanos ya decidió no darle su voto a ninguno de los aspirantes que figurarán en una inédita papeleta de 65 centímetros de largo.

"Hay demasiados candidatos. A algunos ya los conocemos y sabemos que son un desastre", dice la médica Solange León, de 29 años, en una concurrida plaza del centro de la capital de 10 millones de habitantes.

Para el electorado, es muy difícil encontrar un postulante que lo convenza. "Los más conocidos tienen mucho rechazo" y el resto "son desconocidos", explica a la AFP el sociólogo David Sulmont.

Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera con un 10%, y Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, con 9%, según la misma encuestadora.

Entre los dos no llegan ni a una quinta parte de las preferencias.

"No tengo esperanzas"

El actual presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, que reemplazó a mediados de febrero al destituido José Jerí, no puede ser candidato.

La fragmentación del panorama político significa que hay "muchas dificultades" para "representar intereses sociales" y que hay una desconexión "entre las demandas de la ciudadanía y el sistema político", según Sulmont.

Además, dice, la dispersión "ha roto el equilibrio de poder entre el Parlamento y el Ejecutivo".

Los presidentes en Perú, con un Parlamento muy dividido y sin una bancada numerosa, están constantemente amenazados por el fantasma de la destitución.

Desde el 2016, el Congreso cesó a cuatro. Dos renunciaron antes de enfrentar el mismo destino y apenas uno completó su mandato interino.

Walter Chávez, un abogado de 59 años, se debate entre cuatro posibilidades para votar. Aún así, se mantiene escéptico. "No tengo esperanzas" de que estas elecciones generen un cambio, dice.

"Los actores de la política han hecho la tarea perfecta de destruir la confianza" de la población en la democracia peruana, comenta Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos.

"Buscamos un candidato"

Acostumbrados a un congreso unicameral, los peruanos escogerán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tanto nacionales como regionales. Una cédula con cinco columnas aumentará su perplejidad.

Al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales, de acuerdo con un informe de la radio RPP.

"Va a ser muy complicado para la ciudadanía", advierte Sulmont.

Las calles atiborradas de afiches, las estruendosas caravanas de campaña y los medios colmados de jingles siembran aún más incertidumbre.

"Buscamos un candidato que se asemeje a lo que queremos", pero no lo encontramos, dice Antony Cotrina, administrador de 36 años.

La desconfianza surge después de años de inestabilidad, falta de resultados de las autoridades, corrupción y una percepción general de ineficiencia. El único consuelo de los electores es que pese a la crisis política, Perú se mantiene como una de las economías más estables de Latinoamérica. En 2025 registró la inflación más baja de la región (1,5%).

"Los escándalos de corrupción (...) hacen que la gente esté en su vida diaria, en la lucha permanente. No está para perder el tiempo en la política", dice Loli.

Eduardo Goytisolo, comerciante de 48 años, coincide. Asegura que no piensa leer los 36 planes de propuestas para la presidencia. "El peruano es así. Trabaja y no necesita del Estado", anota.