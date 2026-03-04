Daniel Radcliffe revela su transformación tras dejar los cigarrillos: de la adicción al fitness

Lejos de los años marcados por el consumo de alcohol y cigarrillos, hoy el intérprete apuesta por el fitness intenso , la disciplina física y una rutina centrada en el bienestar.

El actor británico Daniel Radcliffe, mundialmente reconocido por interpretar a Harry Potter en la exitosa saga cinematográfica Harry Potter and the Sorcerer's Stone y sus secuelas, ha dado un giro radical a su estilo de vida.

En una reciente entrevista con WSJ. Magazine, Radcliffe habló con honestidad sobre cómo abandonó viejos hábitos para adoptar una vida mucho más saludable. “Solía correr todo el día con café y cigarrillos, y luego dejé de fumar. Ahora solo funciono con café todo el día”, relató.

El cambio no fue superficial. El actor explicó que actualmente mantiene una rutina exigente que incluye pesas, circuitos y cardio, algo que contrasta con la imagen pública que muchos aún conservan de él como el joven mago de Hogwarts.

“Hago pesas, circuitos, cardio. No parezco alguien fanático del fitness, pero la verdad, soy bastante intenso con el tema”, confesó.

Con autocrítica y sentido del humor, Radcliffe reconoció que su personalidad influyó en la forma en que canalizó su energía tras dejar el alcohol. “Siento que soy el cliché del exalcohólico, o de cualquiera con una personalidad adictiva, que termina volcando esa energía en el gimnasio”, admitió.

El actor ya había hablado en 2012 sobre su sobriedad y sobre cómo el consumo de alcohol se convirtió en “la manera más fácil de escapar de la autoconciencia”. Hoy, asegura que su enfoque está puesto en el equilibrio emocional y físico.

Otro factor determinante en su nueva etapa es la paternidad. Radcliffe es padre de un niño de dos años, y su rutina diaria comienza mucho antes de lo habitual en el mundo del espectáculo.

“Tengo un hijo pequeño, así que mi cuerpo se acostumbró a despertarse a las 5:30″, explicó. Luego añadió una anécdota que revela el lado más cotidiano de su vida: “Mi hijo tiene una luz de noche programada para cambiar de color a las 6:30, y en cuanto se pone amarilla, lo escucho gritar: ‘¡Está amarilla, VEN A BUSCARME!’”.

El actor ha señalado que esta nueva dinámica familiar lo ayudó a consolidar hábitos más estructurados y saludables, alejados del ritmo caótico que suele acompañar la fama temprana.

Radcliffe también reflexionó sobre el impacto de crecer bajo el foco mediático. En diálogo con Business Insider, reconoció que no siempre fue sencillo manejar la popularidad global.

“Hubo momentos en los que fue realmente difícil”, señaló. Y añadió: “Hubo veces en las que sentí que no lo estaba manejando bien y en las que la fama me resultaba un poco abrumadora, pero después de eso uno crece”.

Según explicó, cuando el reconocimiento llega a tan corta edad, termina integrándose a la identidad personal. “La rareza de todo eso se entrelaza tanto con tu vida que ya ni siquiera lo ves como algo extraño”, reflexionó.

A pesar de ello, destaca que siempre contó con un entorno sólido. “Siempre tuve mucha buena gente a mi alrededor. Mis padres fueron geniales, pero también los adultos en el set de Harry Potter. La mayoría de los mejores consejos los recibí de miembros del equipo o personas que realmente conocía bien”.

Curiosamente, pese a su exitosa carrera, Radcliffe no desea que su hijo siga el mismo camino. “Sinceramente, no querría que mi hijo actuara o se hiciera famoso”, confesó.

Para él, el aprendizaje más importante fue entender qué lo hace feliz. “Tienes que descubrir qué es realmente importante para ti y apuntar a eso, no a otra cosa”, afirmó.

Hoy, el actor disfruta elegir proyectos poco convencionales, como Swiss Army Man, sobre la que comentó: “La gente siempre asumió que me tuvieron que convencer porque es muy rara. En realidad, leí el guion y pensé: ‘Esto está genial, es una especie de Beckett raro, fantástico’”.

Finalmente, reconoce que el éxito temprano le otorgó libertad creativa. “El mejor negocio que hice fue darme cuenta de la libertad que tienes gracias a ese primer trabajo increíble; no solo por la seguridad financiera, sino también por la visibilidad”, explicó, antes de añadir: “Durante varios años, mi nombre servirá para que se hagan cosas raras que de otro modo no se harían”.

Hoy, Daniel Radcliffe demuestra que la verdadera transformación no solo es física, sino también emocional: un equilibrio entre disciplina, familia y pasión por actuar.