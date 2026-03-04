Costa Rica extradita a EEUU a sirio acusado de tráfico de migrantes

El sirio, quien fue identificado por su apellido, Maklad, fue detenido en mayo de 2025 cuando intentaba ingresar a territorio costarricense por la frontera con Nicaragua.

San José, Costa Rica/Costa Rica extraditó este miércoles a Estados Unidos a un ciudadano sirio acusado de dirigir una red de tráfico de migrantes desde Egipto, Venezuela y Guatemala, informaron fuentes judiciales.

El sirio, quien solamente fue identificado por su apellido, Maklad, fue detenido en mayo de 2025 cuando intentaba ingresar a territorio costarricense por la frontera con Nicaragua, dijo el jefe de la unidad de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Osvaldo Ramírez, en un video enviado a la prensa.

El funcionario señaló que este miércoles se realizó "de manera satisfactoria" la extradición de Maklad a Estados Unidos, donde es requerido por tráfico de personas.

De acuerdo con Ramírez, el detenido, de 39 años, lideró entre 2022 y 2025 una "organización criminal" que operaba en el estado de Nuevo México y que trasladaba a migrantes desde Egipto, Venezuela y Guatemala.

Maklad huyó de Estados Unidos el año pasado tras una operación de las autoridades estadounidenses contra la red y "es cuando intenta ingresar" a Costa Rica, agregó el investigador.

El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció las políticas antiinmigrantes desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 con redadas y una campaña de deportaciones masivas.