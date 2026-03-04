Rubio considera 'inaceptables' ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil iraní

En una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan , Rubio señaló "que los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Washington, Estados Unidos/El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró este miércoles "inaceptables" los ataques contra Turquía tras el derribo de un misil iraní por parte de sistemas de defensa de la OTAN.

Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, indicó que no era el objetivo del misil interceptado y que éste se había desviado de su rumbo.

Información en desarrollo.