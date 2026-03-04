Precios de los combustibles aumentan este viernes en Panamá; con impacto limitado por conflicto en Medio Oriente

En comunicado, la Secretaría de Energía indicó que "en el cálculo de precios correspondiente a este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado".

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 6 de marzo. La entidad habla de impacto limitado por conflicto en Medio Oriente, sin descartar que efectos más fuertes puedan sentirse en los próximos ciclos.

La gasolina de 95 octanos subirá cuatro centavos su precio, quedando en 0.95 centavos.

La gasolina de 91 octanos incrementará su precio tres centavos, quedando en 0.89 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre subirá su precio siete centavos, quedando en 0.90 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 20 de marzo.

Conflicto en Medio Oriente

En comunicado, la Secretaría de Energía indicó que "en el cálculo de precios correspondiente a este período, el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado, ya que el mecanismo de referencia incorpora principalmente dos días de mercado posteriores a los hechos".

Agregaron que, antes de esta situación, ya se observaba una tendencia al alza en los precios internacionales de los combustibles, asociada a dinámicas propias del mercado y no directamente vinculada con Irán.

Indicaron también que "cualquier efecto atribuible al conflicto se reflejaría de forma más clara en los próximos ciclos de ajuste, a medida que el mercado incorpore plenamente esa información en las referencias internacionales".