MOP firma contrato de $312.3 millones con Vías del Istmo para intervenir la Panamericana Oeste

Panamá/Con la firma oficial del contrato de Asociación Público-Privada (APP), el Ministerio de Obras Públicas dio luz verde a uno de los proyectos viales más ambiciosos de este gobierno: la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste, por un monto de 312.3 millones de dólares y con un compromiso de ejecución a 20 años.

El acuerdo fue suscrito con el consorcio Vías del Istmo, S.A., tras culminar el proceso de la Licitación Pública APP No. 2025-0-09-0-99-AP-009191, adjudicada mediante resolución ministerial.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó la magnitud del compromiso asumido. “Este es un proyecto de extrema importancia para el país; es un compromiso de largo plazo, 20 años. Esperamos resolver el proyecto lo más pronto posible y apegados al pliego de cargos”, expresó. Recordó además que la licitación se realizó en enero pasado.

Por su parte, Felipe Martínez Álvarez, representante del consorcio Vías del Istmo, agradeció la confianza del Gobierno Nacional y aseguró que el equipo estará a la altura de las exigencias de la obra. “Estaremos a la altura de las expectativas de un proyecto que marca un antes y un después en el desarrollo vial del país”, afirmó.

Cabe señalar que, el consorcio está integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V. e Ingeniería Estrella, S.A. Conforme a la Ley 93 de 2019, que regula el régimen de APP, se constituyó una sociedad de propósito específico bajo el nombre Vías del Istmo, S.A., encargada exclusivamente de ejecutar el contrato.

El esquema adoptado es de pago por disponibilidad, lo que significa que la retribución dependerá estrictamente del cumplimiento de indicadores de desempeño. El modelo busca garantizar calidad en el servicio, eficiencia operativa y responsabilidad fiscal, según el MOP.

Las autoridades han indicado que, el proyecto fue estructurado bajo estándares internacionales con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, incorporando estudios de factibilidad técnica, financiera, ambiental y social, así como una matriz de riesgos equilibrada. El contrato incluye garantías de cumplimiento, seguros obligatorios, supervisión independiente y mecanismos de resolución de controversias.

Además, se estableció un fideicomiso para administrar los flujos financieros, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos.

Alcance y beneficios

La iniciativa, segunda licitación bajo modalidad APP en Panamá, se desarrollará en dos tramos: Loma Campana–Penonomé, con 91 kilómetros, y Penonomé–Santiago, con 101 kilómetros.

Entre las mejoras contempladas figuran la construcción de 15 retornos en sectores como Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago; obras de seguridad vial; señalización horizontal y vertical; dos estaciones de pesaje; cámaras de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías.

Durante la ejecución se proyecta la generación de más de 2,000 empleos directos y 10,000 indirectos, impactando de forma directa a más de 282,000 personas.