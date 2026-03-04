Credenciales suspende debate del Reglamento Interno y reordena agenda para atender designaciones

Los cuestionamientos surgieron porque, cuando se declara una sesión permanente, esta se mantiene abierta hasta agotar el punto específico para el cual fue convocada, sin abordar otros asuntos.

Panamá/Lo que se anticipaba como la continuación de una sesión permanente para debatir las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional terminó en un giro inesperado. La Comisión de Credenciales cambió la agenda, suspendió la discusión de los artículos pendientes y dio paso al análisis de designaciones, entre ellas la relacionada con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

La comisión se encontraba en su sexto bloque de modificaciones y aún quedaban varios artículos por definir, además de la elaboración de un texto único que deberá aprobarse en primer debate antes de pasar al pleno legislativo. Sin embargo, el ajuste en el orden del día provocó el cierre de la sesión permanente.

La decisión generó incomodidad en el diputado Augusto Palacios, de la bancada Vamos, quien expresó su desacuerdo en medio del debate. “Presidenta, pero no estoy de acuerdo con la decisión que se adoptó de suspender una posición o un debate que estaba dentro de una sesión permanente para venir a otros puntos”, manifestó.

Desde la presidencia de la comisión, la diputada Dana Castañeda respondió de inmediato: “Diputado, ese punto fue agotado. Por favor, refiérase a la ratificación del señor Brea”.

Palacios insistió en su postura antes de entrar al nuevo tema en agenda. “Voy a referirme a ello, pero esta es una introducción y le pido encarecidamente que me permita concluir la idea, que no me agarro ni un minuto porque el mal se lo vamos a hacer al invitado. Yo tengo que cumplir con mi rol constitucional y, aunque yo no esté de acuerdo con las decisiones que se adoptan, porque a mi parecer estamos creando un mal precedente dentro de esta asamblea cuando ya se dijo que estábamos en una sesión permanente y al parecer sigue no siendo una prioridad el reglamento interno de la asamblea, Presidenta y compañeros, discúlpenme, pero eso es mi sentir”, refutó.

Los cuestionamientos surgieron porque, cuando se declara una sesión permanente, esta se mantiene abierta hasta agotar el punto específico para el cual fue convocada, sin abordar otros asuntos. En este caso, el cambio de agenda alteró esa dinámica y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las reformas internas del Legislativo.

Con información de Meredith Serracín.