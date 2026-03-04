Exjefa de Cobranzas de la DGI queda bajo detención provisional tras audiencia por caso de peculado

El juzgado de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para la exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de la realización de la audiencia el día hoy en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, en la que fue imputada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La decisión judicial se adoptó luego de la audiencia de control de garantías, en la que el Ministerio Público sustentó los riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados.

La exfuncionaria, quien ocupó el cargo durante el período 2020-2024, fue aprehendida durante una diligencia de allanamiento y registro en Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, en coordinación entre la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades procedieron a su detención como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de créditos fiscales.

Las pesquisas señalan que, presuntamente, se habrían emitido resoluciones fraudulentas que crearon créditos fiscales ficticios, generando un perjuicio económico al Estado que supera los 500,000 dólares.

En el mismo operativo, se ordenó la aprehensión provisional de un apartamento ubicado en el área de Bella Vista, propiedad de la investigada.

Según la escritura de compra y venta, el inmueble tiene un valor aproximado de 145,000 dólares, y fue puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Anticorrupción, existen cinco causas abiertas que vinculan a la exfuncionaria con el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas.

Por este mismo caso, otras seis personas han sido imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares, lo que amplía el alcance de la investigación.

Según el Ministerio Público, estos elementos apuntan a una posible estructura articulada para la aprobación indebida de beneficios fiscales.