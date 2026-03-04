CSS solicita a trabajadores que aparecen como beneficiarios actualizar su condición

La institución advirtió que mantener datos desactualizados puede limitar el acceso a información clave sobre el historial de aportes y afectar la correcta planificación del retiro.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado urgente a los ciudadanos que actualmente laboran y realizan aportes al sistema, pero que aún figuran con estatus de beneficiarios, a regularizar su condición lo antes posible.

Según informó la institución, esta situación impide que la plataforma digital “Mi Retiro Seguro” refleje correctamente la información del usuario como cotizante activo. Aunque el sistema permite consultar el historial de aportes y proyectar la jubilación, si la persona continúa registrada como afiliado o beneficiario, los datos previsionales no se visualizarán de manera adecuada.

La CSS explicó que este escenario es común en personas que fueron inscritas como beneficiarias durante su niñez o adolescencia y que, al incorporarse al mercado laboral, comenzaron a cotizar sin formalizar el cambio de estatus ante la entidad.

Por ello, exhortó a quienes hayan iniciado su vida laboral a acudir a la Agencia Administrativa de la CSS más cercana para solicitar la verificación y actualización de su condición. Este trámite, recalcaron, es esencial para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos como asegurados.

La CSS reiteró que la actualización oportuna de los datos no debe verse como un simple proceso administrativo, sino como una responsabilidad individual que protege el historial laboral y contribuye a asegurar una adecuada proyección de la jubilación.