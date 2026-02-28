CSS anuncia cambios en su organización para reforzar su equipo directivo

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció una serie de cambios en su estructura organizativa como parte de un proceso de fortalecimiento institucional y optimización de su gestión administrativa.

La entidad informó que la licenciada Regina Donelson fue designada como asesora de la Dirección General, con la responsabilidad de impulsar y dar seguimiento a proyectos especiales del Despacho Superior. Según el comunicado oficial, Donelson cuenta con una sólida trayectoria profesional y se ha destacado por su compromiso y profesionalismo dentro de la institución.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística estará ahora bajo la responsabilidad de la licenciada Yalineth Pitty, quien anteriormente se desempeñaba como Directora Nacional de Compras. La CSS resaltó su experiencia, liderazgo y eficiencia en la gestión pública, cualidades que, asegura, contribuirán al fortalecimiento de esta área clave.

Según la entidad, con este cambio robustece su capital humano, garantiza la continuidad de sus objetivos estratégicos y mantiene la prestación de servicios de calidad en beneficio de la población panameña.