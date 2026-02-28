Sismo de magnitud 5.9 se registra al este de Bocas del Toro

Hasta el momento no se han detallado reportes oficiales sobre daños o personas afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5.9 registrado este sábado 28 de febrero a las 12:11 p.m., hora local.

De acuerdo con el informe técnico, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro.

El estado del reporte se mantiene como preliminar, por lo que los datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme se analice mayor información instrumental.

Hasta el momento no se han detallado reportes oficiales sobre daños o personas afectadas. Las autoridades recomiendan mantener la calma y atender los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con el evento sísmico.

Los equipos de respuesta del Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos se han desplazado para monitorear hospitales, centros de salud y comercios de la provincia. Según los reportes oficiales, no se han registrado novedades ni daños hasta el momento.