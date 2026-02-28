Cancillería emite alerta a ciudadanos panameños ante situación en el Medio Oriente

La Cancillería mantiene disponible el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para brindar apoyo y atender consultas.

Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este sábado 28 de febrero una alerta dirigida a los ciudadanos panameños ante la situación que se vive actualmente en el Medio Oriente, recomendando abstenerse de realizar viajes no esenciales a esa región.

La entidad exhortó además a los nacionales que residen o se mantienen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán a mantenerse en estado de alerta, informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La Cancillería informó que mantiene disponible el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para brindar apoyo y atender consultas. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono (507) 504-9514, así como a los números de WhatsApp (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252. También está habilitado el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

Las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la evolución de la situación en la región para adoptar las medidas necesarias orientadas a la protección de los panameños, tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La agencia AFP ha informado de explosiones en Jerusalén, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán.