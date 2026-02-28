Puerto de Balboa entra en fase de expansión operativa, según APM Terminals

La compañía detalló que ya se completó el 100 % de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo, así como el proceso de sustitución patronal de todos los colaboradores vinculados a la terminal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por medio de un comunicado, la empresa APM Terminals Panamá informó este sábado 28 de febrero que la operación en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, avanza hacia la etapa de escalabilidad operativa de la terminal, con el objetivo de mantener activo el hub logístico del país en beneficio del comercio regional y global.

La compañía detalló que ya se completó el 100% de la capacitación del personal en el nuevo sistema operativo, así como el proceso de sustitución patronal de todos los colaboradores vinculados a la terminal.

En el plano operativo, APM Terminals reportó la ejecución de más de 3,900 movimientos en cinco buques portacontenedores. Asimismo, por vía terrestre se contabilizan más de 900 movimientos de camiones correspondientes a exportaciones, importaciones y recepción de contenedores vacíos.

La empresa también destacó que se mantiene el despacho de contenedores por ferrocarril, la atención a buques de carga general y la entrega de vehículos destinados al mercado local, lo que, según indicó, evidencia la continuidad de las operaciones.

Añadieron que, bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se completó el inventario de activos de la terminal. Paralelamente, en coordinación con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, se atendió el proceso de sustitución patronal en el puerto.