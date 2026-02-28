ION incorpora nueva cámara Gamma que permitirá diagnósticos más precisos de cáncer

La nueva tecnología integra una cámara gamma con un tomógrafo convencional, lo que posibilita realizar estudios de medicina nuclear combinados con tomografías.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Oncológico Nacional (ION) adquirió una moderna Cámara Gamma o SPECT-CT, un equipo de diagnóstico de última generación que permitirá optimizar la calidad y eficiencia en la atención de pacientes oncológicos.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Salud, quienes indicaron que la nueva tecnología integra una cámara gamma con un tomógrafo convencional, lo que posibilita realizar estudios de medicina nuclear combinados con tomografías, ofreciendo imágenes de mayor precisión para la detección y seguimiento del cáncer.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa) y presidente del Patronato del ION, destacó que la medicina nuclear permite alcanzar diagnósticos más certeros y definir el momento oportuno para que el paciente reciba su tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia. Con la incorporación del equipo, la institución proyecta atender aproximadamente 22 pacientes por día en doble turno, lo que representa un incremento significativo en la capacidad operativa y en la eficiencia de los procesos de atención.

Por su parte, Julio Santamaría, director general del ION, afirmó que se trata de uno de los equipos más modernos en el área de medicina nuclear en Panamá: “Con este equipo nuestros pacientes podrán realizarse estudios fundamentales para el estadiaje de su enfermedad, como centelleos óseos, renales y hepáticos, así como evaluaciones de la función cardíaca”.

El funcionario subrayó que la nueva herramienta permitirá conocer con mayor precisión el estadio del cáncer y evaluar la respuesta al tratamiento, elevando los estándares de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En tanto, Luis Felipe Chen, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del ION, señaló que el equipo híbrido utiliza isótopos o sustancias radioactivas para obtener imágenes de alta precisión.

“Nos permite contar con una calidad de estudio y una certeza diagnóstica con la que no se contaba anteriormente. Además, por su versatilidad, posibilita realizar una mayor cantidad de estudios”, indicó.