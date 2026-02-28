Sinaproc activa búsqueda por menor desaparecida en la comarca Ngäbe Buglé

Las autoridades mantienen activo el despliegue mientras continúan las labores para ubicar a la menor.

Personal de Sinaproc realiza la búsqueda en Ñurúm
Personal de Sinaproc realiza la búsqueda en Ñurúm / Sistema Nacional de Protección Civil

Comarca Ngäbe Buglé/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) inició labores de búsqueda tras el reporte de una menor de 11 años desaparecida en el sector de Piragua, distrito de Ñürüm, en la comarca Ngäbe-Buglé.

De acuerdo con el informe preliminar, el presunto incidente estaría relacionado con el río Escoba, donde se concentran los esfuerzos de rastreo y verificación.

Personal de la entidad fue asignado al área para desarrollar el operativo, que incluye recorridos por diversos sectores y puntos cercanos al afluente.

Las autoridades mantienen activo el despliegue mientras continúan las labores para ubicar a la menor. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre el avance de la búsqueda.

Comarca Ngäbe Buglé desaparecidas Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)
