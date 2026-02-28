Punch, se negó a entregar su peluche cuando sus cuidadores se lo intentaron cambiar

Un intento aparentemente simple, cambiar un peluche viejo por uno nuevo, terminó convirtiéndose en una escena viral que ha dado la vuelta al mundo.

El protagonista es Punch, un pequeño macaco japonés que vive en el Ichikawa City Zoological and Botanical Garden, y que reaccionó con visible enojo cuando sus cuidadores intentaron sustituir su juguete favorito.

El peluche original, con forma de orangután, estaba visiblemente deteriorado tras meses de uso constante. Sucio, desgastado y afectado por la intemperie, fue reemplazado por uno idéntico pero nuevo. Sin embargo, Punch dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar el cambio.

En el video que se volvió viral, se observa cómo el monito rechaza el nuevo juguete y busca recuperar el antiguo. En un gesto que sorprendió incluso a sus cuidadores, trepó sobre uno de ellos e intentó salir por la portezuela de la instalación, como si tratara de perseguir a su inseparable compañero.

Las imágenes generaron miles de reacciones en redes sociales. Lo que para el equipo del zoológico era una medida lógica de higiene y mantenimiento, para Punch significaba la pérdida de su objeto de seguridad emocional.

El pequeño no solo transporta el peluche a todas partes dentro de su recinto, sino que lo abraza y lo sostiene con fuerza, incluso durante sus momentos de descanso.

Punch pertenece a la especie Macaca fuscata, conocida como mono de las nieves, nativa de Japón y famosa por su compleja estructura social.

Con apenas siete meses de edad, el macaco fue rechazado por su madre al nacer y tuvo dificultades para integrarse en su grupo. En ese contexto, el peluche de orangután se convirtió en su principal fuente de consuelo.

Especialistas explican que este tipo de comportamiento no es inusual en primates jóvenes que han experimentado separación materna. El objeto cumple la función de proporcionar estabilidad en un entorno que puede resultar estresante.

El caso recuerda los estudios del psicólogo estadounidense Harry Harlow, publicados en 1959 en Science. En sus experimentos con macacos rhesus, Harlow demostró que las crías preferían una figura cubierta con tela suave antes que una estructura de alambre que les proporcionaba alimento.

Décadas después, el profesor Mark Nielsen analizó situaciones similares en The Conversation y señaló: “El caso de Punch confirma que la comodidad, el calor y la seguridad emocional desempeñan un papel fundamental en la formación de vínculos, no solo la nutrición física”.

En otras palabras, el peluche representa lo que Harlow denominó “confort de contacto”: una base segura que permite al animal regular su estrés y explorar el entorno con mayor confianza.

Aunque la escena ha enternecido al público, el objetivo del zoológico es que Punch logre una integración completa con otros macacos. Recientemente, un video donde una hembra adulta lo arrastra generó alarma, pero los cuidadores explicaron que se trata de disciplina social normal dentro de la jerarquía del grupo.

Según Nielsen, el juguete le ha brindado “resiliencia y fuerza mental” para afrontar estos desafíos. De hecho, ya ha sido observado participando en sesiones de grooming, un comportamiento clave en la construcción de vínculos sociales.

La negativa de Punch a cambiar su peluche no responde a un simple apego infantil. Para los expertos, se trata de una manifestación de una necesidad biológica profunda vinculada al desarrollo emocional en primates.

El episodio ha generado un debate más amplio sobre bienestar animal, adaptación y el delicado equilibrio entre intervención humana y procesos naturales. Mientras continúa su proceso de socialización, el pequeño macaco sigue aferrándose a su peluche, el objeto que le permitió atravesar una etapa crítica.

Como concluye Nielsen: “Nos recuerda que el cuidado emocional y los espacios seguros son esenciales para el desarrollo y la supervivencia, tanto en humanos como en otros animales”.

Por ahora, Punch ha dejado un mensaje claro: algunos vínculos no pueden reemplazarse simplemente por una versión nueva.