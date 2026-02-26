Tom Hanks asumirá el mayor reto de su carrera interpretando a Abraham Lincoln

El actor ganador del Oscar asumirá uno de los mayores retos de su carrera: interpretar al presidente en la adaptación cinematográfica.

El proyecto, que combinará acción real y animación en stop-motion, marca la primera vez que Hanks dará vida a un mandatario estadounidense en la gran pantalla.

La producción estará a cargo de Starburns Industries, estudio reconocido por su trabajo en animación, y contará con la participación directa del autor George Saunders, quien adaptará su propia novela para el cine. La obra original fue un éxito editorial, lideró la lista de más vendidos de The New York Times y recibió el prestigioso Premio Booker en 2017.

A diferencia de otros relatos centrados en la dimensión política del decimosexto presidente de Estados Unidos, esta película abordará uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: la muerte de su hijo de 11 años.

La trama se desarrollará en torno al proceso de duelo de Lincoln y explorará el vínculo entre padre e hijo en un contexto marcado por la Guerra Civil. El relato se apoyará en una narrativa coral que entrelaza personajes históricos y figuras ficticias, así como presencias del mundo de los vivos y del más allá.

La novela de Saunders sitúa la acción en un cementerio y reconstruye los días posteriores al fallecimiento del niño a través de múltiples voces. La adaptación cinematográfica conservará ese enfoque polifónico y lo potenciará mediante recursos visuales que alternarán escenas con actores reales y segmentos animados en stop-motion.

El filme será dirigido por Duke Johnson, cineasta conocido por su trabajo en la película animada Anomalisa, nominada al Oscar. Su experiencia en animación para adultos será clave en la construcción del universo visual de Lincoln in the Bardo.

Además de protagonizar la cinta, Tom Hanks ejercerá como productor a través de su compañía Playtone, junto a su socio Gary Goetzman. Por parte de Starburns Industries, la producción recaerá en Duke Johnson, Paul Young y Devon Young Rabinowitz. Steven Shareshian, Aaron Mitchell y el propio Saunders figuran como productores ejecutivos.

El rodaje está previsto para realizarse en Londres, donde se recrearán los espacios que darán forma a esta historia que transita entre la realidad histórica y una dimensión espiritual.

A lo largo de su trayectoria, Hanks ha demostrado una marcada inclinación por personajes inspirados en hechos reales. En el pasado encarnó al piloto Chesley “Sully” Sullenberger en Sully y al empresario Walt Disney en Saving Mr. Banks.

Sin embargo, interpretar a Abraham Lincoln representa un desafío distinto. El presidente lideró Estados Unidos durante la Guerra Civil y firmó la abolición de la esclavitud, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia del país. En esta ocasión, el enfoque no se centrará en su liderazgo político, sino en su faceta más humana y vulnerable.

Te puede interesar: Hilary Duff lamenta la muerte de Robert Carradine, su padre en 'Lizzie McGuire'

Te puede interesar: Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta inspirada en Bridgerton

Uno de los elementos más llamativos del proyecto es su formato híbrido. La combinación de interpretación en acción real y animación en stop-motion permitirá diferenciar planos narrativos y representar el mundo espiritual que propone la novela original. Esta apuesta técnica busca ofrecer una experiencia cinematográfica distinta dentro del género histórico.

Por ahora, la película se encuentra en fase de preproducción y no tiene fecha oficial de estreno. No obstante, la participación de Tom Hanks, la implicación directa de George Saunders y la dirección de Duke Johnson han generado altas expectativas en la industria.

Con Lincoln in the Bardo, el cine histórico se adentra en un territorio más experimental, donde la memoria, el duelo y la imaginación visual convergen para retratar a uno de los presidentes más emblemáticos de Estados Unidos desde una perspectiva íntima y profundamente emocional.