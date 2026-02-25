Millie Bobby Brown celebró sus 22 años con una fiesta inspirada en Bridgerton

El evento, realizado en el exclusivo restaurante Maison Close , en el barrio de SoHo , combinó moda de época, detalles barrocos y una selecta lista de invitados.

La actriz británica Millie Bobby Brown festejó su cumpleaños número 22 con una espectacular celebración temática que evocó el universo romántico y aristocrático popularizado por Bridgerton.

La estrella de Stranger Things, que cumplió años el pasado 19 de febrero, reunió a amigos cercanos, familiares y colegas del mundo del entretenimiento en una velada privada celebrada el viernes 20. La ambientación transportó a los asistentes a una fantasía cortesana con guiños tanto a la Francia del siglo XVIII como a la estética romántica de la alta sociedad londinense retratada en la exitosa serie.

El código de vestimenta se mantuvo en secreto hasta que la propia actriz compartió imágenes oficiales del evento. Brown describió su atuendo como “de época, con un toque sexy”, apostando por un corsé rosa pálido decorado con perlas en forma de lágrima y mangas con volados.

El conjunto incluía shorts estilo bombachos con volantes, medias altas de encaje y un cinturón desmontable con aplicaciones de perlas y llamativos panniers laterales, una clara referencia a la moda cortesana del siglo XVIII. Para completar el estilismo, lució un collar choker de perlas en capas, pendientes colgantes a juego, zapatos satinados con cordones y un recogido adornado con plumas.

En distintos momentos de la noche, la actriz elevó aún más la apuesta estética al incorporar una corona de terciopelo y una imponente peluca blanca decorada con perlas, cintas lilas y plumas rosadas, evocando inevitablemente la imagen de la reina María Antonieta.

Las fotografías fueron compartidas por la cuenta oficial de su marca de belleza, Florence by Mills, acompañadas por la frase: “En su era 22”. Además, la compañía la describió como “La reina Flo de nuestros corazones”.

Aunque se trató de un evento lujoso, la celebración fue de carácter privado y reunió a un grupo reducido de personas cercanas a la actriz. A su lado estuvo su esposo, Jake Bongiovi, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2024 y celebró una segunda ceremonia en la Toscana en septiembre del mismo año.

Bongiovi se sumó al dress code con una chaqueta oscura de jacquard y una camisa blanca con cuello fruncido, en perfecta sintonía con la temática aristocrática de la noche. El joven actor es hijo del músico Jon Bon Jovi.

Entre los invitados destacaron figuras clave del elenco de Stranger Things, como David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper, padre adoptivo del personaje de Brown en la serie, y Jamie Campbell Bower, recordado por su papel como el villano Vecna.

También asistió el director y productor Shawn Levy, pieza fundamental en el éxito global de la ficción de Netflix. La lista de invitados se completó con amigos cercanos como Whitney y Conner Leavitt, la creadora de contenido Elena Taber y varios miembros de la familia de la actriz, incluidos su madre y sus abuelos.

La celebración comenzó oficialmente el 19 de febrero, cuando Brown compartió una imagen desde la playa junto a su hija adoptiva. En esa publicación escribió: “22. Agradecida por mi esposo, mi hija, por mi familia y amigos, por todos mis animales. Soy muy bendecida. Gracias por los mensajes de cumpleaños”.

El mensaje, cargado de emoción, reflejó el momento personal que atraviesa la actriz, quien ha consolidado su carrera en Hollywood mientras expande su faceta empresarial con Florence by Mills.

Con una puesta en escena que combinó moda histórica, referencias culturales y un entorno íntimo, Millie Bobby Brown transformó su cumpleaños en un evento que rápidamente se volvió tendencia. Entre perlas, corsés y pelucas empolvadas, la actriz celebró su llegada a los 22 años reafirmando su lugar como una de las jóvenes figuras más influyentes de su generación.